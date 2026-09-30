MasterChef sigue creciendo en el rating y LAM volvió a quedar en el centro de la escena

La periodista destacó especialmente el rendimiento del reality de Telefe, que después de alcanzar 13,4 puntos de promedio en su debut subió a 14,1 en su segunda emisión. “Impresionante MasterChef, volvió a subir de rating”, señaló Ubfal, quien además resaltó los números conseguidos por otros programas de la televisión abierta.

También puso el foco en LAM, que volvió a instalar varios temas que rápidamente fueron replicados por otros ciclos. Entre ellos mencionó las denuncias vinculadas al actor Maxi Ghione y otra acusación que involucra a Joaquín Levinton. “Todos repiten LAM, es impresionante”, sostuvo, y consideró que el programa consiguió ampliar su terreno más allá del espectáculo para abordar cuestiones de actualidad.

En otro tramo de la charla, Ubfal confirmó que Soledad Silveyra recibió el alta después de una extensa internación y continuará su recuperación en su domicilio. La actriz atravesó varias semanas de rehabilitación luego de las lesiones que había sufrido. “Por lo menos lo bueno es que se va a la casa”, expresó la periodista.

También hubo novedades sobre Mirtha Legrand, quien continúa bajo seguimiento médico. Según explicó Ubfal, su evolución es favorable, aunque todavía los profesionales prefieren que permanezca internada. “Está todo bien, está avanzando, pero no la dejan irse a la casa, que es lo que ella quiere”, relató sobre la conductora de 99 años.

Respecto de Daniel Osvaldo, indicó que continúa internado y que su familia buscó llevar tranquilidad respecto de su cuadro de salud. Además, comentó versiones relacionadas con la situación económica del exfutbolista y la decisión de poner a la venta una propiedad.

Finalmente, Ubfal anticipó que MasterChef no saldrá al aire esta noche, ya que Telefe transmitirá el partido entre Argentina y Bolivia. La Selección jugará desde las 21 y la programación habitual del canal quedará modificada por el encuentro.

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