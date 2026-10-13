La semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente

El martes 13 en territorio bahiense mantendrá una tendencia lejana a la primavera que está a punto de cumplir un mes, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"La inestabilidad seguirá estando presente, con presencia de algunos bancos de niebla en el amanecer, en especial en las rutas de la zona", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que no se descartan algunas precipitaciones débiles y aisladas en la primera mitad de la jornada, con viento del noreste que llevará la máxima a 17 grados.

Por último, el profesional anticipó que para el miércoles se pronostican pocos cambios, con la que humedad va a seguir reinando en el ambiente, siempre con escasa presencia de sol.