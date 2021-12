“Herrero vino a Santa Cruz para pudrirla y a buscar exposición mediática”

Luego de que la Justicia archivara la causa que había sido impulsada por las diputadas nacionales Mariana Zuvic y Paula Oliveto, aprovechando lo que aseguró el perito falso Marcos Herrero para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner, el juez Claudio Vázquez, desestimó la denuncia por “nulo apoyo probatorio”, uno de los tantos temas abordados por la sección Bahía Indiscreta.

La Brújula 24 conversó con Sara Delgado, periodista del diario La Opinión Austral, que reveló la mentira detrás de los dólares termosellados y apuntó directamente contra la conducta del detenido “peritrucho”, quien se encargó de plantar pruebas en todas las tareas de campo que desarrolló en distintos puntos del país.

“Si no fuera por lo que leí en el libro (Operación Facundo), no hubiese buscado lo que pasaba con este tipo en otros puntos del país. A Santa Cruz vino a pudrirla. Siempre trata de llevar todo al fuero federal porque quiere exposición mediática. Si decía la palabra dólar en la provincia iba a tener impacto y a los medios nacionales no les importa un carajo chequear”, resaltó Delgado, en su charla con el periodista y autor de la obra, Germán Sasso.

La comunicadora explicó que “en mayo desapareció Marcela López y en un lugar que ya había sido previamente allanado aparece un maxilar. Eso llamó la atención, era extraño porque apareció Marcos Herrero y, una carta misteriosa en un lugar donde no hay crímenes mafiosos”.

“Todas las teorías indican que se pudo haber arrojado a la ría, incluso ella hizo búsquedas en su celular sobre las mareas, habló con un pescador que fue el último que la vio y dejó la ropa cerca del agua, dando a entender que estaba pasando un momento complicado. Cuando aparecen las cartas y se menciona que había visto dólares, me pareció que Herrero estaba haciendo lo mismo que decía el libro”, enfatizó en otro tramo de la entrevista radial.

En paralelo, Delgado agregó que “si se trataba de mujeres desaparecidas, las resolvía en cuestión de horas y si se trataba de adolescentes encontraba preservativos usados. A la familia le añadía el dolor de decirle que estaba muerta, algo que no sabemos, que además había sido violada. Eso me parece siniestro”.

“En el caso de Viviana Luna plantó un cráneo que coincidía con el maxilar que plantó acá. A una chica en Córdoba la buscó con una vidente, lo cual marca un nivel de locura total. Todos los medios lo daban a conocer como un héroe. El caso de Estela López Aguad, una jueza dijo que Herrero vino a resolver el crimen satánico, con gente detenida y cartas plantadas como única prueba”, sostuvo en otro tramo de la entrevista radial.

Y aseveró que “en esos escritos se decía que iban a aparecer perros salvadores y el pueblo los denominó “los perros de Dios”. El perro rompió un vehículo y encontró sangre, igual que en el caso Facundo, resultó que no era tal y hubo una persona detenida unas horas. El hijo de Estela todavía después de cuatro años ofrece recompensa para lograr llegar al autor porque no tiene nada”.

“Herrero hizo lo que hizo y no tiene consecuencias, menos en Mendoza donde empezaron a investigarlo. En Santiago del Estero quiso instalar lo del crimen satánico, dijo que uno de sus perros murió embrujado y motivó a decenas de notas periodísticas. Si uno quiere a la comunidad en la que vive, uno debe pararse desde otro lugar”, reflexionó la periodista, frente a una de las preguntas del exfiscal Christian Long.

También tuvo palabras para quienes fueron cómplices de Herrero: “Esto no se hace con abogados que ejerzan con ética la profesión, se requiere de letrados chantas porque todos tienen acceso a los expedientes. Ojalá que en las escuchas de la causa que le abrieron en Mendoza salten todos los chantas que fueron sus cómplices en los demás puntos del país”.

“Mariana Zuvic y Paula Oliveto se presentaron en la Justicia para denunciar la aparición de dólares que seguramente serían de Lázaro Báez y posiblemente se los dio Cristina. Hay notas periodísticas en las que Herrero les dice a los medios de comunicación quién entra y hace el allanamiento ilegal el día que planta el maxilar y supuestamente encuentra los dólares porque le pidió permiso a la diputada nacional Roxana Reyes que tiene un terreno lindante. Luego, la propia legisladora vociferó en el Congreso que había oscurantismo en Santa Cruz y nadie buscó a Marcela López”, acusó.

Por último, Delgado se lamentó porque “son tiempos que se dilatan porque intencionalmente frena las investigaciones, actúa en contra de las familias y se abusa de su dolor. Ojalá muchas las lleven a la Justicia por estafa porque muchas tuvieron que pedir dinero a la comunidad. En Santiago del Estero hay gente mal detenida hace cuatro años y con juicios suspendidos, por eso los abogados piden la nulidad. La Justicia también tendrá que revisar, porque suele ser muy corporativa, se exige una suspensión de matrículas para que esto no siga pasando, porque sino cualquier boludo aparece como perito de parte y accede a cualquier pedido”.