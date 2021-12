La columna de la Ubfal: Laje pidió disculpas y entre lágrimas dijo que no es maltratador

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, realizó un detallado repaso de las noticias vinculadas con el mundo de la farándula, en otro lunes que promete alto voltaje porque varios canales aún planifican sus programaciones, incluso antes de la temporada de verano, donde las señales de aire bajan los decibeles y le dan vacaciones a la mayoría de sus estrellas.

“Durante más de once minutos habló Antonio Laje en su programa de este lunes diciendo que ‘tocó ciertos resortes de poder. Tengo el alma destruida. Y llorando agregó que ‘hace más de 30 que hago esto, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes”. Entre lágrimas añadió que ‘Creo en las exigencias y no en el maltrato’. Laje pidió disculpas y aseguró que lo suyo es exigencia y no maltrato. ‘Buenos Días America es una escuela increible, afirmó en su descargo y dijo ‘a nosotros no nos funciona espectáculos, pero eso no quiere decir que sean malos profesionales’. Por último, señaló que ‘de ninguna manera está en mí maltratar’ y afirmó que puede ser que tenga que cambiar: ‘Pido de corazón disculpas’.

“En la Gala de Eliminación de este domingo donde se fue Denise Dumas, los participantes tuvieron que hacer una difícil receta gourmet de German Martitegui: un pancho complicadísimo con miles de detalles en la elaboración del plato. De hecho tuvieron que embutir el pancho y Germán no tuvo problemas en explicarle a Charlotte que hacerlo era como poner un profiláctico”.

“Fuimos a las fuentes para saber si hay una fecha cierta para la despedida de este 2021 de Mirtha Legrand ante cámaras en su programa. Los rumores indicaban que la conductora aparecería el último sábado del año, el 19 de diciembre, pero hablamos con Nacho Viale y nos dijo que tal vez la fecha se adelante, con lo cual podríamos suponer que en el próximo fin de semana, Chiquita podría estar al frente de su cena o de su almuerzo de domingo. “El martes se define” nos confirmó el responsable de Story Lab, productora del programa de eltrece. En reunión de producción y a partir de la decisión de la propia Mirtha Legrand se terminará de saber mañana si vuelve el próximo fin de semana para su despedida del año”.