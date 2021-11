Búsqueda de Ezequiel: el joven quedó filmado en el ingreso a Cerri

Ezequiel Base, el hombre de 30 años que desapareció el martes, quedó filmado mientras circulaba por la Ruta 3 sur a 50 metros del ingreso a General Cerri. Margoth, la madre del joven, le confirmó esa información a la redacción de La Brújula 24.

Según esas imágenes, que fueron captadas a las 7:42 de la mañana del día de la desaparición, Ezequiel llevaba las mismas prendas de vestir con las que se fue de la estación de servicio donde trabajaba como sereno. Por esa razón, la policía amplió la búsqueda hacia la zona sur del partido de Bahía Blanca y a las cercanías del puesto zoofitosanitario.

El joven es de cutis claro con pecas, mide metro setenta de estatura y al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, pantalón, remera y campera con capucha negra.

Ezequiel ya había sido filmado en cerca de la rotonda de la avenida Colón y la Ruta 3, lugar donde fue visto por última vez por un amigo que circulaba en una combi.

La búsqueda sigue en esencia centralizada en la posible desaparición voluntaria de Ezequiel, en especial a partir de lo que se observa en las filmaciones, donde no aparecen otras personas y a él se lo ve caminando con normalidad.

SIGUEN LOS RASTRILLAJES

Esta mañana, se montó un rastrillaje que se dividió en tres grupos para recorrer desde la rotonda de Colón hasta 17 de Mayo por ambas banquinas; casa por casa por calle Charlone; y La Quema y el Balneario Maldonado.

Joel, empleado de la estación de servicio en la que trabajaba como sereno Ezequiel, le aportó a La Brújula 24 un testimonio muy importante.

“Me dio el bolsito y me dijo que se lo haga llegar al viejo. Estaba nervioso, me dijo ´ ‘me la mandé mal, me escracharon por las redes por un video. Pero no sé nada más porque no me quiso decir nada más”, aseguró el playero.