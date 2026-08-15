Milei evalúa sumar gobernadores al directorio del BCRA para asegurar votos

El Gobierno nacional analiza aceptar un pedido de los gobernadores para incorporar representación regional en el directorio del Banco Central, una concesión con la que busca garantizar los votos necesarios para aprobar la reforma de la Carta Orgánica de la entidad en la Cámara de Diputados.

La iniciativa será uno de los principales temas de la sesión prevista para el 26 de agosto, junto con la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. El oficialismo necesita mostrar fortaleza legislativa después de la derrota sufrida en el Senado con la ley de tierras y considera clave sostener el acuerdo político con bloques dialoguistas y mandatarios provinciales.

Desde La Libertad Avanza aseguran que los proyectos cuentan inicialmente con respaldo suficiente, aunque reconocen que una votación puede modificarse hasta último momento. En ese contexto, los gobernadores plantearon “federalizar” la conducción del BCRA mediante la designación de directores por regiones. La Casa Rosada estudia aceptar esa propuesta como parte de la negociación.

“La única prioridad es la sesión del 26, hasta que no esté cerrada esa sesión, no vamos a empezar a negociar el proyecto de Propiedad Privada”, señalaron desde el bloque oficialista.

Después de esa jornada, el Gobierno pretende avanzar con una reforma del mercado de capitales y comenzar la discusión del Presupuesto 2027, que deberá ser presentado antes del 15 de septiembre. En el oficialismo anticipan una negociación compleja por los reclamos provinciales de fondos y obras públicas en la previa de un año electoral.

Otro de los objetivos de La Libertad Avanza es eliminar las PASO. Para ese debate, que podría extenderse hasta diciembre, el Gobierno analiza permitir listas de adhesión o colectoras como herramienta para acercar posiciones con mandatarios provinciales. Desde el espacio libertario sostienen que los gobernadores “están de acuerdo con el rumbo general”.

Además, el Ejecutivo buscará tratar la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y otras iniciativas económicas. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para coordinar reclamos y sumar apoyos a los próximos proyectos oficiales.

Con información de Infobae

