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Detuvieron a un hombre acusado de robar herramientas en la casa de un vecino
La Policía identificó al sospechoso mediante cámaras de seguridad y recuperó una sierra durante un allanamiento.
Un hombre de 24 años fue detenido este viernes acusado de ingresar durante la madrugada a una vivienda de calle Di Sarli al 100 y sustraer herramientas de trabajo. La investigación permitió determinar que el sospechoso vivía a pocos metros de la casa de la víctima.
El hecho fue denunciado por un hombre de 71 años, quien indicó que durante la madrugada una persona ingresó a su propiedad y se llevó distintos elementos.
Personal de la Comisaría Séptima inició una investigación y, tras analizar cámaras de seguridad del sector, logró identificar como presunto autor a Agustín Mohamed Yañez, de 24 años.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una sierra de cerco marca Dowen Pagio, que fue denunciada como robada.
Yañez está acusado del delito de hurto agravado por escalamiento. Quedó a disposición de la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
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