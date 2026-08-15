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Cayó un menor por disparar contra el frente de una casa y amenazar a una mujer y su hija
Tiene 16 años y fue capturado luego de un operativo policial en calle Podestá al 2300. El arma mencionada en la denuncia no fue hallada.
Un adolescente de 16 años fue aprehendido este viernes por la tarde acusado de haber efectuado disparos contra una vivienda y amenazado de muerte a una mujer y a su hija, en un hecho ocurrido en el Barrio 1810.
Según informó la Policía, el procedimiento se concretó cerca de las 19 en calle Podestá al 2300, donde personal de la Comisaría Primera interceptó al menor, con apoyo del Comando de Patrullas y Policía Local.
De acuerdo con la denuncia, momentos antes el joven se habría presentado en una vivienda ubicada en Calle 1810 al 500, propiedad de una mujer de 47 años, y habría realizado disparos de arma de fuego contra el inmueble.
Siempre según el parte oficial, posteriormente habría amenazado de muerte a la propietaria y a su hija mientras empuñaba un arma de fuego recortada de color negro.
Cuando arribaron los efectivos, el sospechoso ya no tenía el arma en su poder. La Policía indicó que desobedeció las órdenes impartidas e intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente interceptado.
Durante el procedimiento habría opuesto resistencia y finalmente fue reducido tras un breve forcejeo. Los efectivos realizaron un rastrillaje en el sector para intentar localizar el arma mencionada en la denuncia, aunque el operativo finalizó sin resultados positivos.
La causa fue caratulada como abuso de arma, amenazas agravadas, desobediencia y resistencia a la autoridad, con intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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