Destacada B
Endeudamiento en Bahía Blanca: de cuánto es el retraso de pagos en la ciudad
La tasa de mora viene en aumento en línea con lo que ocurre en el resto del país.
Los niveles de endeudamiento en Bahía Blanca y los retrasos en los pagos han venido en aumento en los últimos meses, aunque todavía se ubican por debajo de las cifras nacionales y provinciales, según un relevamiento del Centro de Estudios para la Ciudad Friedrich Ebert Stiftung con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Al cierre de junio, la tasa de mora en Bahía se ubicó en 11,92% y acumula un incremento de 1,18 puntos porcentuales en los últimos dos meses. Está 7,95 puntos por debajo del nivel provincial y es 5,4 puntos inferior a la cifra nacional.
En total, son 134.472 bahienses que deben $790 mil millones (unos 535,6 millones de dólares), de los cuales 23.703 están en mora por un monto de 94 mil millones (unos 63,8 millones de dólares).
No obstante, el nivel de endeudamiento no es homogéneo, ya que, dependiendo del prestador, los niveles de mora pueden ser muy elevados. Es el caso de comercios que financian compras o cadenas de electrodomésticos, con quienes los bahienses tienen una mora de 44,58% al cierre de junio.
Con los neobancos (como las plataformas fintech), los retrasos son de 19,45%; con aquellas instituciones que no son bancos ni compañías financieras, pero emiten una tarjeta propia, la mora es de 14,37%.
Los niveles más bajos de mora se registran con empresas financieras (3,38%) y bancos públicos (8,45%). Con los bancos privados, los retrasos se ubican en 13,72%.
El nivel de mora es la porción de dinero con respecto al total de los préstamos que se encuentra con retrasos de pago (tres meses o más sin pagar).
Las diferencias en el endeudamiento y en los retrasos son muy marcadas dependiendo de la edad. Los más afectados por la mora son los más jóvenes. El mapa del Centro de Estudios de la Ciudad muestra que los retrasos entre las personas de hasta 25 años son del 33,76%, sobre un monto de $12.447,13 millones. Le sigue el rango entre 26 y 35 años, cuya mora se ubica en 19,1% sobre un monto de $110.773,07 millones.
Por otro lado, el más endeudado es el grupo de bahienses con edades entre 36 y 45 años, con un monto de $260 mil millones, del cual el 11,9% está en mora.
Estudiantes aplastó a Gimnasia y se quedó con el clásico platense
San Lorenzo derrotó a Unión y salió del fondo de la tabla del Clausura
La emotiva carta que leyó el padre de Santiago Vega: "Era un nene amoroso y solidario"
Chueko Hache: "Me gusta el concepto de que la música es para divertir"
Marcharon en White para pedir justicia por el crimen de Santiago Vega: "Hay cuatro cómplices en la calle"
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Cayó un menor por disparar contra el frente de una casa y amenazar a una mujer y su hija
-
Noticias B13 horas ago
Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia: al menos 38 muertos y miles de evacuados
-
Noticias B13 horas ago
El empleo privado volvió a caer y se perdieron 110 mil puestos en un año
-
Noticias B12 horas ago
El sencillo truco con papel aluminio para mantener a las palomas lejos del balcón
-
Noticias B24 horas ago
Detuvieron a un hombre acusado de robar herramientas en la casa de un vecino
-
Noticias B12 horas ago
Vuelve a la cárcel el excomisario condenado por liderar una banda de asaltantes
-
Deportes23 horas ago
Se canceló la pelea de Neri Muñoz: el bahiense no dio el peso
-
Destacada A2 horas ago
Marcharon en White para pedir justicia por el crimen de Santiago Vega: "Hay cuatro cómplices en la calle"