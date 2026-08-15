Endeudamiento en Bahía Blanca: de cuánto es el retraso de pagos en la ciudad

Los niveles de endeudamiento en Bahía Blanca y los retrasos en los pagos han venido en aumento en los últimos meses, aunque todavía se ubican por debajo de las cifras nacionales y provinciales, según un relevamiento del Centro de Estudios para la Ciudad Friedrich Ebert Stiftung con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al cierre de junio, la tasa de mora en Bahía se ubicó en 11,92% y acumula un incremento de 1,18 puntos porcentuales en los últimos dos meses. Está 7,95 puntos por debajo del nivel provincial y es 5,4 puntos inferior a la cifra nacional.

En total, son 134.472 bahienses que deben $790 mil millones (unos 535,6 millones de dólares), de los cuales 23.703 están en mora por un monto de 94 mil millones (unos 63,8 millones de dólares).

No obstante, el nivel de endeudamiento no es homogéneo, ya que, dependiendo del prestador, los niveles de mora pueden ser muy elevados. Es el caso de comercios que financian compras o cadenas de electrodomésticos, con quienes los bahienses tienen una mora de 44,58% al cierre de junio.

Con los neobancos (como las plataformas fintech), los retrasos son de 19,45%; con aquellas instituciones que no son bancos ni compañías financieras, pero emiten una tarjeta propia, la mora es de 14,37%.

Los niveles más bajos de mora se registran con empresas financieras (3,38%) y bancos públicos (8,45%). Con los bancos privados, los retrasos se ubican en 13,72%.

El nivel de mora es la porción de dinero con respecto al total de los préstamos que se encuentra con retrasos de pago (tres meses o más sin pagar).

Las diferencias en el endeudamiento y en los retrasos son muy marcadas dependiendo de la edad. Los más afectados por la mora son los más jóvenes. El mapa del Centro de Estudios de la Ciudad muestra que los retrasos entre las personas de hasta 25 años son del 33,76%, sobre un monto de $12.447,13 millones. Le sigue el rango entre 26 y 35 años, cuya mora se ubica en 19,1% sobre un monto de $110.773,07 millones.

Por otro lado, el más endeudado es el grupo de bahienses con edades entre 36 y 45 años, con un monto de $260 mil millones, del cual el 11,9% está en mora.