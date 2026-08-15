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Olimpo empató con Comercial en White y se mantiene al frente del Clausura
El Aurinegro igualó 1 a 1 ante el Portuario por la tercera fecha de la Liga del Sur. Tiro Federal y Rosario Puerto Belgrano también terminaron empatados.
Olimpo igualó este sábado 1 a 1 ante Comercial en Ingeniero White y sumó un punto como visitante en el inicio de la tercera fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur.
El Aurinegro se puso en ventaja a los 13 minutos del primer tiempo por intermedio de Theo Pradilla. Comercial reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad 6 minutos después a través de Alejo Gil.
A 15 minutos de la segunda etapa, Olimpo quedó con 10 jugadores por la expulsión de Jeremías Quidel, quien recibió la segunda tarjeta amarilla.
En el otro partido disputado durante la jornada, Tiro Federal y Rosario Puerto Belgrano empataron 1 a 1 en el estadio Onofre Pirrone.
Gino Carrozzi puso en ventaja al conjunto aurivioleta a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Agustín Trotta estableció el empate a los 31 de la segunda mitad.
Tiro terminó el encuentro con nueve futbolistas por las expulsiones de Franco Fraysse, a los 2 minutos del segundo tiempo, y Juan Pablo Salgado, cuando restaban diez minutos para el final.
La fecha continuará este domingo desde las 15.30 con el duelo entre Pacífico de Bahía Blanca y Pacífico de Cabildo. El cierre será el lunes, también desde las 15.30, cuando Dublin y Sansinena se enfrenten en cancha de Libertad.
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