Marcharon en White para pedir justicia por el crimen de Santiago Vega: "Hay cuatro cómplices en la calle"

Un nutrido grupo de familiares, amigos y vecinos marcharon la noche de este sábado en Ingeniero White para pedir justicia por el crimen de Santiago Vega, el joven de 19 años que fue baleado hace una semana.

La movilización partió desde la parroquia Exaltación de la Santa Cruz y estaba encabezada por sus padres y hermana, junto con otros familiares, quienes portaban una pancarta que decía "Justicia por Santiago Vega".

"Lo único que queremos es justicia por Santi. Hay cuatro cómplices en la calle, cuatro asesinos sueltos, nosotros lo único que pedimos es justicia", dijo Marcelo Vega, el padre de Santiago, al comienzo de la movilización.

"Se nos fue un gran chico. Ahí está la madre, la novia, la hermana, toda mi familia, toda la gente que nos quiere y mis amigos. Está White", agregó al ver la nutrida concurrencia de la actividad.

Marcelo reiteró que "estamos todos conmovidos. Nosotros no le vamos a poner un palo en la rueda (a las investigaciones), lo único que pedimos es justicia, con el mayor de los respetos". Luego se inició la marcha por la calle San Martín.

Los participantes en la marcha llevaban velas y carteles con mensajes como "White no se queda callado", "Tu alegría siempre presente", entre otros.

Varias personas llevaban remeras blancas con el mensaje en letras negras que decía "Justicia por Santiago Vega".

Santiago fue asesinado la madrugada del sábado a las afueras de un bar en White, donde se encontraba con amigos festejando el aniversario del Club Comercial. Por el hecho está detenido Joaquín Eleazar Larraburu (25), pero la familia señaló que hay otras personas involucradas.

La multitud se movilizó por varias cuadras, pasaron por el Club Comercial y luego se concentraron en un punto de la calle San Martín donde el padre de Santiago leyó una carta para agradecer a los presentes su apoyo.

"Gracias por acompañarnos. Gracias porque sentimos cada abrazo, por cada mensaje. Les pedimos que no nos dejen solos y que sigan acompañándonos. Sigan compartiendo que de esta manera, Santi siempre estará presente entre nosotros", dijo.

Marcelo siguió leyendo la carta: "Para los que no tuvieron la suerte de conocerlo, les digo que Santi era un nene amoroso, solidario, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen compañero. Nunca estuvo involucrado en peleas ni en cosas malas. No a las drogas, amaba a su familia, amaba a su club y a sus amigos. Nunca, ni en el peor de los casos, hubiéramos imaginado estar pasando por esta terrible pesadilla".

"Por eso les pedimos que nos sigan acompañando, que no nos dejen solos, que no buscamos venganza, buscamos justicia. Para que nunca más tengamos otro Santi en Ingeniero White. Gracias a todos", concluyó.

La movilización siguió hasta la vereda donde fue asesinado Santiago, a la salida de un bar: "Le prendemos unas velas a los irresponsables del pub, porque esto se podría haber evitado. Lamentablemente nuestra familia, mi señora, la Jenny, la Agus, Rocío, que es la novia de Santi, nunca más vamos a tener un abrazo del nene", dijo Marcelo.

El local estaba cerrado y con mensajes de pedido de justicia a favor de Santiago. Además, varios de los asistentes pintaron el mismo mensaje en el momento.

En el lugar los asistentes colocaron velas, dejaron fotos y remeras y comenzaron a despedirse de la familia de Santiago con abrazos en un ambiente con muchísima emotividad.

Durante todo el evento fueron constantes las expresiones de apoyo a la familia Vega con abrazos y palabras de los asistentes. El silencio y el respeto marcó la movilización, con pocas interrupciones en las que la gente gritaba "Justicia" y "White te acompaña".