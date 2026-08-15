Vuelve a la cárcel el excomisario condenado por liderar una banda de asaltantes

El expolicía Carlos Octavio Meneses, condenado por liderar una asociación ilícita que organizaba robos armados en Bahía Blanca y la zona, fue detenido en las últimas horas luego de que la Justicia revocara el beneficio de la libertad condicional.

Según se informó, el procedimiento fue realizado este viernes 14 de agosto por efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Séptima. Meneses tiene 45 años y reside en calle Quiroga al 100. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El nombre de Meneses es conocido por una investigación que comenzó en 2020 y que derivó, un año después, en una condena a siete años y medio de prisión por asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, agravada por la utilización de armas de fuego.

Según pudo reconstruir La Brújula 24 en distintas publicaciones, Meneses se desempeñaba como policía bonaerense y utilizaba información obtenida a partir de su función para facilitar el accionar de una banda dedicada a cometer robos armados en distintos sectores de Bahía Blanca y localidades cercanas.

La investigación determinó que aportaba datos sobre recorridos de patrulleros, zonas con menor presencia policial y posibles víctimas. Además, suministraba a sus cómplices armas, municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicación pertenecientes a la fuerza.

La Brújula 24 había accedido en 2020 a una serie de audios en los que Meneses dialogaba con Daniel Pedro Silva Beroiza, uno de los integrantes de la organización, y le indicaba posibles objetivos y detalles para concretar los asaltos. Esas escuchas formaron parte de los elementos incorporados a la causa.

En julio de 2025, este medio informó que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal había revocado la libertad condicional que había sido concedida a Meneses por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2, a cargo del controvertido magistrado Onildo Stemphelet. La decisión respondió a una apelación del fiscal Gustavo Zorzano.

En aquella resolución, los camaristas tuvieron en cuenta las características de los delitos y especialmente que Meneses había aprovechado su condición de integrante de la Policía para facilitar los robos y procurar la impunidad de los miembros de la organización.

Finalmente, este viernes personal policial concretó su detención a partir de la revocación del beneficio. El parte oficial no brindó mayores precisiones sobre su situación durante el período transcurrido desde aquella resolución judicial.