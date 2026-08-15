La Liga del Sur promete un sábado de alto voltaje con dos partidos

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur comenzará este sábado con dos encuentros de la Primera B, en una jornada que tendrá en cancha al único puntero del certamen y a los dos equipos que encabezan la tabla acumulada.

Desde las 15, Comercial recibirá a Olimpo en Ingeniero White. El aurinegro llega como líder del Clausura con puntaje ideal, después de ganar sus primeros dos compromisos, mientras que el portuario, campeón del Apertura, buscará recuperarse tras comenzar este segundo tramo con dos derrotas.

Olimpo debutó con un triunfo 2-0 ante Pacífico de Bahía Blanca y luego superó 3-2 a Tiro Federal en el Roberto Carminatti. Comercial, por su parte, cayó 4-0 frente a Tiro y 2-0 ante Sansinena.

El encuentro en Ingeniero White será arbitrado por Facundo Altuna. Olimpo suma 6 puntos y lidera en soledad, mientras que Comercial todavía no pudo sumar en el Clausura.

El segundo partido de la jornada comenzará a las 15.30 en el Onofre Pirrone, donde Tiro Federal recibirá a Rosario Puerto Belgrano, con arbitraje de Juan Miranda.

Rosario llega como uno de los escoltas de Olimpo con 4 unidades: derrotó 1-0 a Dublin en el debut y luego igualó sin goles frente a Pacífico de Bahía Blanca. Tiro, en tanto, tiene 3 puntos luego de golear a Comercial en el estreno y perder ante el aurinegro en la segunda jornada.

Además, el cruce tendrá importancia para la tabla general, donde Tiro Federal y Rosario comparten el primer puesto con 30 puntos. Comercial aparece tercero con 27 y Olimpo, pese a su gran comienzo en el Clausura, marcha quinto con 22.

La fecha de la Primera B continuará el domingo con Pacífico de Bahía Blanca-Pacífico de Cabildo y finalizará el lunes con Dublin-Sansinena, que se disputará en cancha de Libertad.