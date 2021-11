Búsqueda de Ezequiel: analizan cámaras de seguridad sobre la Ruta 3

Continúa la búsqueda de Ezequiel Base, el joven de 30 años de quien nada se sabe desde las 7 de la mañana del lunes cuando luego de salir de su trabajo como sereno en una estación de servicio que está en el acceso a Ingeniero White, fue visto cerca de la rotonda de Av. Colón y Ruta 3 Sur. Esta tarde, familiares de Ezequiel fueron recibidos por instructores judiciales de la Fiscalía 20, a cargo de la investigación.

En tanto voceros policiales dijeron que se tratan de obtener nuevos registros fílmicos para poder reconstruir los últimos pasos que Base dio después que un amigo que maneja una combi, lo vio “al trote” en el camino que solía tomar hasta el domicilio de sus padres, donde vivía.

Los perros adiestrados para búsqueda dieron con un atado de cigarrillos del joven. El paquete tenía tres unidades y los canes lo encontraron en la banquina, a la altura del mayorista Vittal. Una filmación del citado comercio permitió corroborar que Ezequiel pasó por allí.

Los perros rastreadores en plena labor de búsqueda de Ezequiel.

UN TESTIMONIO QUE PODRÍA SER REVELADOR

Esta mañana, el playero que reemplazó a Base en la estación de servicio que está en el acceso a Ingeniero White, le aportó al móvil de La Brújula 24 un testimonio que podría ser revelador para encaminar la investigación.

“Me dio el bolsito y me dijo que se lo haga llegar al viejo. Estaba nervioso, me dijo ´ ‘me la mandé mal, me escracharon por las redes por un video. Pero no sé nada más porque no me quiso decir nada más”, aseguró Joel mientras integrantes de distintas fuerzas de seguridad recorrían los alrededores de la rotonda de Colón, aledaños al balneario municipal y a la quema, sin encontrar indicios del paradero de Ezequiel.

CONTACTARON A FAMILIARES EN BUENOS AIRES Y RÍO NEGRO

Familiares radicados en Buenos Aires y Río Negro fueron contactados telefónicamente para ponerlos al tanto de la búsqueda ante la posibilidad que el joven pudiera viajar hacia algún destino de esos.

Según dejaron trascender las fuentes consultadas, Base no llegó a esos puntos del país ni se comunicó con esos parientes cercanos.

Sergio, papá de Ezequiel, dijo a La Brújula 24 que “estamos esperando un milagro: que mi hijo aparezca”. “Nos queda pensar que se fue en un camión. No sé por qué se fue sin avisar”, mencionó.

Margoth, mamá del joven, recordó el último mensaje de texto que recibió de su hijo apenas llegó a la estación de servicio donde trabajaba como sereno: “Me dijo ‘mamá, llegué, te amo’”.