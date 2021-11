“Me la mandé mal y me escracharon en un video”, dijo Ezequiel antes de desaparecer

Joel es empleado de la estación de servicio en la que trabajaba como sereno Ezequiel Alejandro Base, el joven que se encuentra desaparecido desde ayer y que es intensamente buscado por la policía. Es la última persona que tuvo contacto con él, por eso su testimonio es muy importante.

En diálogo con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por LA BRÚJULA 24, el trabajador confirmó lo que se sabe hasta ahora. Cuando terminó su turno, Ezequiel le dejó algunos elementos personales, pidiéndole que se los haga llegar a su familia.

Y reconoció: “Estaba un poco preocupado, diferente a otras veces, siempre hablamos dos o tres palabras y se retira para su casa. Él estaba de sereno desde las 10 a las 6 que yo tomaba el turno y se iba siempre caminando. A veces en bici o en moto”.

“Me dio el bolsito y me dijo que se lo haga llegar al viejo. Estaba nervioso, me dijo ´ ‘me la mandé mal, me escracharon por las redes por un video. Pero no sé más nada porque no me quiso decir más nada”, aseguró Joel.

Además, agregó que “estaba mal y no quería volver a la casa, no sé qué tipo de video hablaba. Me dejó las cosas y se fue. Ha sido un video que lo ha incomodado, pero no me dijo de qué se trataba”. Y señaló que “el único teléfono que tenía él lo dejó acá, yo de la familia suya no tengo ningún contacto”.

“Acá la única relación que teníamos era laboral, cruzábamos dos o tres palabras y se iba, nada más que eso. Algún problema personal ha tenido, es lo que imagino. Ojalá que no haya tomado una decisión grave, pero él ya estaba decidido a que no iba a volver ni siquiera a trabajar acá”, indicó.