El sencillo truco con papel aluminio para mantener a las palomas lejos del balcón

Las palomas pueden convertirse en visitantes frecuentes de balcones, ventanas y terrazas, especialmente cuando encuentran lugares protegidos para descansar o anidar. Entre las alternativas caseras para mantenerlas alejadas, existe un método económico que requiere solamente papel aluminio.

El truco consiste en cortar varias tiras y colocarlas sobre las barandas o en aquellos sectores donde habitualmente se posan las aves. La explicación está relacionada con el brillo del material y su movimiento: cuando recibe la luz del sol produce reflejos y, al mismo tiempo, el viento genera movimientos que pueden resultar incómodos para las palomas.

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

Para aplicarlo se recomienda preparar tiras de entre 20 y 30 centímetros, sujetarlas con cinta, hilo o precintos y dejarlas lo suficientemente sueltas como para que puedan moverse. También pueden colocarse pequeños trozos alrededor de macetas, ventanas o repisas.

La ubicación resulta clave. Lo conveniente es identificar previamente cuáles son los sitios elegidos con mayor frecuencia por las palomas y concentrar allí el aluminio, siempre procurando que quede bien asegurado para evitar que pueda desprenderse y caer hacia la calle.

Papel aluminio en balcones Foto: Gemini IA

De todos modos, el método no garantiza resultados permanentes, ya que con el paso del tiempo las aves pueden acostumbrarse a determinados estímulos. Por ese motivo, una alternativa es cambiar periódicamente la ubicación de las tiras o reemplazarlas cuando pierdan brillo o se deterioren.

El recurso puede complementarse además con otras medidas, como mantener limpio el balcón, no dejar restos de comida ni recipientes con agua y bloquear aquellos sectores donde las palomas puedan intentar construir sus nidos.

La principal ventaja es que se trata de una alternativa sencilla que no requiere productos químicos y apunta a disuadir a las aves sin lastimarlas.