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El sencillo truco con papel aluminio para mantener a las palomas lejos del balcón
El método aprovecha los reflejos de la luz y el movimiento del material para incomodar a las aves y evitar que se posen. Cómo colocarlo correctamente.
Las palomas pueden convertirse en visitantes frecuentes de balcones, ventanas y terrazas, especialmente cuando encuentran lugares protegidos para descansar o anidar. Entre las alternativas caseras para mantenerlas alejadas, existe un método económico que requiere solamente papel aluminio.
El truco consiste en cortar varias tiras y colocarlas sobre las barandas o en aquellos sectores donde habitualmente se posan las aves. La explicación está relacionada con el brillo del material y su movimiento: cuando recibe la luz del sol produce reflejos y, al mismo tiempo, el viento genera movimientos que pueden resultar incómodos para las palomas.
Para aplicarlo se recomienda preparar tiras de entre 20 y 30 centímetros, sujetarlas con cinta, hilo o precintos y dejarlas lo suficientemente sueltas como para que puedan moverse. También pueden colocarse pequeños trozos alrededor de macetas, ventanas o repisas.
La ubicación resulta clave. Lo conveniente es identificar previamente cuáles son los sitios elegidos con mayor frecuencia por las palomas y concentrar allí el aluminio, siempre procurando que quede bien asegurado para evitar que pueda desprenderse y caer hacia la calle.
De todos modos, el método no garantiza resultados permanentes, ya que con el paso del tiempo las aves pueden acostumbrarse a determinados estímulos. Por ese motivo, una alternativa es cambiar periódicamente la ubicación de las tiras o reemplazarlas cuando pierdan brillo o se deterioren.
El recurso puede complementarse además con otras medidas, como mantener limpio el balcón, no dejar restos de comida ni recipientes con agua y bloquear aquellos sectores donde las palomas puedan intentar construir sus nidos.
La principal ventaja es que se trata de una alternativa sencilla que no requiere productos químicos y apunta a disuadir a las aves sin lastimarlas.
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