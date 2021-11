“Estamos esperando un milagro”, admiten los padres del joven desaparecido

Transcurridas más de 24 horas de la última vez que se tuvo alguna noticia Ezequiel Base, las fuerzas de seguridad refuerzan la búsqueda, en la cual colaboran tanto la familia como los amigos del joven de 30 años que se retiró de la estación de servicio en la que trabaja, previo a entregar sus pertenencias a un compañero para que se las haga llegar a su círculo íntimo.

Sergio y Margoth son los padres de Ezequiel y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, juntaron fuerzas para describir sus sensaciones: “Estamos esperando un milagro que mi hijo aparezca. Nos queda pensar que se fue en un camión. No sé por qué se fue sin avisar”, mencionó el primero de los mencionados.

El papá, además de aclarar que el joven desaparecido vive con ellos, sostuvo: “Yo trabajaba en la estación de servicio, pero tuve que dejar por tener un problema de cadera. Mi hijo también es peluquero y barbero. De vez en cuando lo llamaba algún playero para que le corte el pelo fuera del horario de trabajo, pero a los camioneros o desconocidos jamás los atendió”.

Luego, fue el turno de su mamá, quien recordó respecto de los instantes previos a que su hijo no regresara a casa: “Estábamos festejando que a mi esposo lo van a operar el 24 de noviembre de la prótesis de cadera que esperábamos hace dos años. Ezequiel se fue más temprano porque tenía que ir a cortar el pelo y me mandó un mensaje que dice ‘mamá, llegué, te amo'”.

El joven es de cutis claro con pecas, mide metro setenta de estatura y al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, pantalón, remera y campera con capucha negra.

“Eso fue lo último que me supe de él porque nunca más regresó a casa después de cumplir su turno a las seis de la mañana. No noté nada extraño en la conducta de él. Ayer, cuando no llegó, llamé a mi esposo y mandé a mi hijo menor a ver qué había pasado en la estación”, indicó en otro tramo del testimonio radial.

Y fue tajante: “Ezequiel nunca regresa fuera del horario en el que vuelve normalmente. Le gusta hacer ejercicio físico, por eso es que lo vieron corriendo. No entendemos qué pasó en el trayecto hasta casa. Si se demora 15 minutos, nos avisa con un mensaje. Siempre está ocupándose de los demás, no puedo decir nada de mi hijo, jamás ocurrió algo así”.

“Conmigo se comunicó el encargado de la estación de servicio diciendo que Ezequiel había dejado sus pertenencias: billetera, la bolsa con sus elementos de peluquería y el celular sin chip. Me alarmó porque siempre tiene su teléfono a mano, nunca lo deja”, esbozó Margoth, con un indisimulable y comprensible dejo de preocupación.

Y sobre las angustiantes horas que están viviendo, aseveró: “Todos los amigos y familiares lo están buscando por distintas rutas. Él no se vinculaba con gente mala, tiene su entorno de toda la vida, lo conoce todo el mundo porque vive siempre en el mismo barrio y lo adoran porque es muy solidario”.

Cabe recordar que, en exclusiva a este medio, el último de los compañeros que vio a Ezequiel refirió que el joven desaparecido le manifestó muy preocupado: “Me la mandé mal y me escracharon en un video”.

“Trabajó de seguridad en distintos locales y sus ex patrones no pueden creer lo que está pasando. En estos momentos no estaba de novio. Las chicas con las que salió se han comunicado por estas horas conmigo. Ninguno de mis hijos tienen antecedentes. Ni siquiera es de ir a los bailes porque trabaja de madrugada”, concluyó.

Cualquier dato que permita dar con su ubicación se solicita aportarlo al 911, en la dependencia policial más cercana o en la comisaría Séptima, donde se instruyen actuaciones sumariales con conocimiento de la fiscalía en turno.