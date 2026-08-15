Día del Niño: la industria juguetera enfrenta su fecha clave con menor demanda

La industria del juguete llega al Día del Niño, su principal fecha comercial del año, en un escenario marcado por una menor demanda en los comercios argentinos, el crecimiento de las compras internacionales y cambios en las decisiones de consumo de las familias.

Julián Benítez, responsable de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, explicó en el programa Modo Sábado de La Brújula 24, que esta celebración representa aproximadamente el 60% de las ventas anuales del rubro. Navidad y Reyes completan las fechas de mayor movimiento para el sector.

Benítez describió que está ocurriendo una “reconfiguración de los patrones de consumo” que comenzó a sentirse con mayor fuerza en los últimos meses.

“Estamos viendo cómo está incidiendo el tema del puerta a puerta internacional en el comercio local. Las familias lo aprovecharon y se abastecieron de regalos de manera programada, dejando una menor demanda en el comercio argentino, tanto online como físico”, señaló.

Benítez indicó que el comercio electrónico argentino representa alrededor del 25% de las ventas del sector, mientras que el 75% restante continúa concentrándose en los locales tradicionales.

El dirigente aclaró que el impacto de las compras internacionales no alcanza solamente a los fabricantes nacionales, sino también a importadores y cadenas de jugueterías que comercializan en el país.

"Los juguetes que se traen desde afuera son versiones especiales, con mecanismos incorporados. No traen un juego didáctico de encastre por puerta a puerta, traen una muñeca que habla, o un peluche interactivo, una edición limitada de algunos encastres, pero afecta mucho a la demanda local", agregó.

La industria argentina, explicó, se especializó durante los últimos años en determinados segmentos en los que mantiene competitividad, entre ellos masas de modelar, juegos didácticos y de encastre, bloques, bebotes, triciclos, juegos de mesa, camioncitos y productos para la playa.

Desde la Cámara también manifestaron preocupación por la comercialización de juguetes importados que no cumplirían con las normas de seguridad y etiquetado exigidas en el mercado argentino. Frente a esa situación, la entidad creó el Observatorio del Juguete para detectar productos retirados en otros países y verificar si continúan siendo ofrecidos localmente.

En paralelo al escenario económico, el sector busca recuperar espacio frente al avance de las pantallas entre los más chicos. La Cámara impulsa junto con la Sociedad Argentina de Pediatría la campaña “Queremos Juguetes, Jugar es Crecer”, con el objetivo de promover el juego tradicional y destacar su aporte al desarrollo infantil.

"Junto con influencers y la Sociedad Argentina de Pediatría articulamos para poner de manifiesto todo lo bueno que genera el juego real y no tanto el digital, los beneficios que ello trae en materia de desarrollo de aspectos cognitivos, comunicacionales, sociales y físicos", comentó Benitez.