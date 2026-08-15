Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia: al menos 38 muertos y miles de evacuados

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante la madrugada de este sábado el este de Indonesia y dejó al menos 38 personas fallecidas, más de una decena de heridos y graves daños materiales. Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas y no se descarta que el número de víctimas aumente.

El movimiento sísmico tuvo su epicentro frente a la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ocurrió a las 5.58, hora local, a unos 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende y a una profundidad cercana a los 10 kilómetros. Posteriormente se registraron varias réplicas.

Las autoridades indonesias emitieron inicialmente una alerta de tsunami y ordenaron a los habitantes de distintas zonas costeras trasladarse hacia sectores elevados. Se registraron olas inferiores a un metro en algunos puntos, aunque la advertencia fue levantada aproximadamente tres horas después al descartarse una amenaza significativa.

El impacto provocó el derrumbe de viviendas y edificios, además de cortes de energía y deslizamientos de tierra que complicaron el acceso de los equipos de rescate. En la localidad de Reok, en la región de Manggarai, al menos 16 personas murieron como consecuencia de un deslizamiento.

Las autoridades informaron que alrededor de 2.000 habitantes fueron evacuados en la región de Nagekeo, una de las áreas más cercanas al epicentro. Allí se reportaron daños en viviendas, depósitos y edificios públicos, mientras que los problemas en las comunicaciones y los caminos dificultaron las tareas de asistencia.

El terremoto también se sintió con intensidad en otras zonas de Nusa Tenggara Oriental y Occidental y en sectores del sur de Sulawesi. En distintos hospitales, pacientes fueron trasladados al exterior de los edificios de manera preventiva ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Indonesia se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. La misma zona de Flores sufrió en 1992 un terremoto de magnitud 7,5 que generó un tsunami y provocó miles de muertes.