Mirtha Legrand recibió el alta médica y continuará la recuperación en casa

Este martes por la noche Mirtha Legrand fue dada de alta luego de doce días de internación en el Sanatorio Mater Dei, luego de que fuera sometida a una intervención quirúrgica en la que le colocaron dos stents.

“Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del sanatorio, de común acuerdo con su familia, la señora Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche. Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su casa. Agradecemos a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”, señala el comunicado de la institución médica.

Cabe recordar que la conductora ingresó al centro médico a fin del mes pasado, tras haberse sentido mal en su casa. No había pasado una buena noche y decidió comunicarse con su médico de cabecera, quien se dirigió a su domicilio y le realizó algunos estudios ahí mismo. Al ver el resultado del electrocardiograma, que determinó que había una anomalía cardíaca, el profesional consideró que lo mejor sería trasladarla para que fuera sometida a una serie de análisis cardiológicos más exhaustivos. Esa misma tarde, le realizaron una cinecoronariografía seguida de la colocación de dos stents.

En agosto pasado, Legrand tuvo su última aparición televisiva cuando le dieron permiso para volver a la conducción, al menos por una noche. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”, agregó la diva, que lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñador Claudio Cosano.