Qué es una neumopatía: el diagnóstico de Mirtha Legrand tras ser internada nuevamente

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei a pocos días de recibir el alta. El nuevo parte médico informó que presenta un “cuadro compatible con neumopatía”. Qué significa el término y cuáles pueden ser sus causas.

Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei y el primer parte médico de este nuevo ingreso generó preocupación por el término utilizado para describir su cuadro: neumopatía.

La conductora, de 99 años, había recibido el alta apenas cinco días antes, luego de permanecer hospitalizada por un cuadro respiratorio bronquial. Según informó el centro de salud, en esta oportunidad ingresó con un “cuadro compatible con neumopatía” y permanecerá internada para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo control médico.

Qué es una neumopatía y por qué no significa necesariamente neumonía

La palabra neumopatía no define una enfermedad específica, sino que es un término médico amplio utilizado para referirse a enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones.

Por eso, hablar de neumopatía no significa necesariamente que una persona tenga neumonía. La neumonía es una enfermedad pulmonar concreta, mientras que el concepto de neumopatía puede abarcar diferentes afecciones respiratorias.

Las causas también pueden ser diversas. Algunas neumopatías tienen un origen infeccioso, como aquellas provocadas por virus o bacterias, mientras que otras pueden estar relacionadas con enfermedades respiratorias crónicas, exposición a determinadas sustancias, tabaquismo u otros factores.

Entre los síntomas que pueden aparecer en las enfermedades pulmonares se encuentran tos, dificultad para respirar, respiración acelerada, cansancio o sensación de falta de aire. Sin embargo, las manifestaciones dependen de la afección concreta que presente cada paciente.

Fuente: diario Río Negro