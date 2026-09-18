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Mirtha Legrand volvió a ser internada: qué dice el parte médico
Desde esta tarde le realizan estudios y los controles correspondientes.
Mirtha Legrand, de 99 años, fue nuevamente internada este viernes en el sanatorio Mater Dei, menos de una semana después de haber recibido el alta médica tras atravesar un cuadro respiratorio.
La institución difundió un parte en el que explicó las razones de la hospitalización. “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, indicó el comunicado.
Además, el centro médico señaló que la familia agradeció las muestras de preocupación y anticipó: “De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”.
Legrand había recibido el alta el domingo 13 de septiembre luego de permanecer internada por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. En aquella oportunidad, los médicos habían indicado que continuaría su recuperación en su domicilio con la intención de retomar sus actividades.
La conductora había ingresado inicialmente al Mater Dei el lunes 7, después de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía aproximadamente una semana. Aunque fuentes cercanas aseguraban este viernes por la mañana que evolucionaba favorablemente, continuaba con tos y permanecía bajo seguimiento médico.
Debido a su recuperación, Legrand todavía no había regresado a la conducción de su programa. Su nieta, Juana Viale, quedó nuevamente a cargo de la grabación de la emisión prevista para este sábado.
La conductora ya había sufrido en abril otro fuerte cuadro gripal que derivó en bronquitis. “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, explicó entonces en una entrevista televisiva.
Con información de La Nación
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