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Lautaro Martínez y un mensaje especial para Messi antes de su despedida: "Siempre nos ha ayudado"
Lautaro Martínez se sumó a los mensajes dedicados a Lionel Messi en las horas previas a su despedida de la Selección argentina y destacó especialmente el rol que tuvo el capitán con las nuevas generaciones que se incorporaron al equipo nacional.
A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el delantero bahiense compartió un video acompañado por una frase dirigida al rosarino. “Siempre nos ha ayudado a todos los chicos jóvenes transmitiéndonos liderazgo y compromiso”, escribió Lautaro.
El mensaje pone el foco en una faceta de Messi que sus compañeros han destacado en numerosas oportunidades: su influencia dentro del vestuario y el acompañamiento a quienes fueron sumándose al seleccionado durante los últimos años.
Lautaro forma parte de la generación que compartió con el capitán una de las etapas más exitosas de la Selección y que encontró en Messi una de sus principales referencias dentro y fuera de la cancha.
La publicación se conoció en medio de los numerosos homenajes y mensajes que rodean la despedida del número 10 de la camiseta argentina.
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