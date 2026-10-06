Robaron radiadores de tractores y maquinaria de una firma familiar: "Es mucho el daño"

Una familia denunció el robo de radiadores de tractores, cosechadoras y otras maquinarias agrícolas que se encontraban dentro de un predio ubicado en Alfredo Palacios al 1300, en el sector de Don Bosco y Sesquicentenario.

El hecho fue advertido durante la mañana de este martes y la denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta. En un primer momento se informó sobre el faltante de tres radiadores de tractores Hanomag, pero con el correr de las horas los damnificados detectaron que el daño era mayor.

En contacto con la redacción de La Brújula 24, una integrante de la familia explicó que los delincuentes “desmantelaron directamente” parte de las máquinas que estaban en el lugar. “Robaron los radiadores de las maquinarias que están allí, que son tractores, cosechadoras. También rompieron el capot de un camión para sacar el radiador”, relató.

Según indicó, sospechan que no se trató de una sola persona por la cantidad de elementos sustraídos y el movimiento que habría requerido retirarlos del predio. “Se ve que ha sido un grupo grande de gente que se ha metido”, señaló.

La familia remarcó además que las piezas robadas pertenecían a vehículos y maquinarias que se encontraban operativos y destinados a la venta. “Es un montón de material, un montón de dinero y daño”, lamentó.

Tras advertir nuevos faltantes, los damnificados regresaron a la dependencia policial para ampliar la denuncia y solicitaron que se investiguen los circuitos de comercialización de este tipo de repuestos. “Pedí que, por favor, recuperen los radiadores y que bloqueen todo lo que es compra y venta de radiadores en la ciudad”, contó la mujer, quien manifestó preocupación por la facilidad con la que ese material puede ser revendido.

La familia recordó que el mismo predio ya había sufrido otros episodios graves. Según relató, en abril de 2022 un incendio destruyó un galpón y después se registraron distintos hechos de vandalismo durante ese año.

En esta oportunidad, además de los radiadores sustraídos, los autores provocaron daños en los frentes y capots de las máquinas para poder retirar las piezas. La investigación quedó en manos de la Policía, mientras los damnificados reclaman rapidez para intentar recuperar los elementos antes de que sean reducidos o comercializados.