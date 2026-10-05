Los alimentos que más aumentaron de precio en Bahía durante el último año

Los precios de los alimentos en Bahía Blanca experimentaron un alza interanual del 29,1% en septiembre, por debajo del nivel de inflación general que fue del 30,7%, de acuerdo con el relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

No obstante, en ese mismo período, una serie de productos mostraron incremento muy superiores al promedio, con la papa como el más destacado. Su precio avanzó 250,7% frente a septiembre de 2025. Además, durante el último mes tuvo una suba del 15,7%.

Por detrás se ubicaron la carne vacuna, con un incremento interanual del 47,6%; la manzana, con 41,8%; la naranja, con 37,8%; el azúcar, con 34,7%; y el pan, con 33,8%.

También se observaron aumentos importantes en la leche fresca, que acumuló una variación del 30,9% en doce meses; el aceite de maíz, con 26,5%; el pollo, con 24,5%; y el té, con 18,8%.

Más atrás aparecen la manteca, con un incremento interanual del 13,2%; la leche en polvo, 11%; el arroz, 10,8%; la harina común de trigo, 9,1%; el café, 8,7%; y la harina de maíz, 5,8%. El tomate registró una suba del 2,7%.

En sentido contrario, el agua mineral cayó 13,6% durante septiembre y acumuló una baja interanual del 2,7%. El pollo retrocedió 9,1% en el mes, mientras que los fideos secos bajaron 2,7% y la manzana 1,9%.