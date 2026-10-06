Discutió con su tío, le disparó en una pierna y fue detenido en Harding Green

Un joven de 25 años fue aprehendido este lunes por la noche acusado de dispararle a su tío durante una discusión ocurrida en una vivienda del barrio Villa Harding Green.

El hecho fue conocido por la Policía alrededor de las 20:40, luego de que un hombre de 28 años ingresara por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna con una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

Según se informó oficialmente, la lesión no puso en riesgo su vida.

A partir de las primeras averiguaciones realizadas con allegados a la víctima, los investigadores determinaron que el hombre se encontraba dentro de su vivienda cuando llegó un sobrino de 25 años.

Por motivos que son materia de investigación, ambos mantuvieron una discusión y, en esas circunstancias, el joven habría efectuado un disparo contra su familiar antes de escapar del lugar.

Personal de la Subcomisaría Harding Green y del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta desplegó un operativo cerrojo en el sector y, cerca de las 21:45, logró aprehender al sospechoso en la intersección de Salinas Chicas y Gregorio Laferrere.

La Policía continuaba con las diligencias para localizar y secuestrar el arma presuntamente utilizada en el ataque.

La causa fue caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y quedó a disposición de la UFIJ Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.