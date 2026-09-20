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Mirtha Legrand mostró una leve mejoría y continúa internada: qué se sabe de su salud
La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde es tratada por un cuadro respiratorio. En las últimas horas trascendió que los médicos identificaron una bacteria y ajustaron el tratamiento con antibióticos.
Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, aunque en las últimas horas presentó una leve mejoría y su estado general se mantiene estable, de acuerdo con la información conocida este domingo.
La conductora, de 99 años, había ingresado nuevamente al centro médico el viernes, apenas cinco días después de recibir el alta. El parte oficial difundido por el sanatorio indicó que presentaba un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería hospitalizada para completar estudios, tratamiento y controles.
Una de las principales novedades se conoció a través del periodista Ángel de Brito, quien informó que los profesionales lograron identificar una bacteria, comenzaron una batería de antibióticos y consiguieron estabilizar la hidratación de la histórica figura de la televisión argentina. Por el momento, esos detalles no fueron incluidos en un nuevo comunicado oficial del Mater Dei.
Según publicó Infobae este domingo, Legrand pasó una noche tranquila dentro del cuadro que atraviesa, se encuentra estable y fue trasladada a una habitación individual, donde permanece bajo seguimiento médico permanente. Durante la internación recibió la visita de su hija, Marcela Tinayre, y de su nieta Juana Viale.
Precisamente Viale volvió a reemplazarla al frente de La noche de Mirtha y llevó tranquilidad al público al señalar que su abuela “se termina de recuperar”.
También trascendió que uno de los síntomas que más afectó a la conductora fue la tos. En Implacables señalaron que había atravesado episodios intensos, aunque remarcaron que permanece controlada y con buen ánimo.
La nueva internación se produjo después de que Legrand permaneciera hospitalizada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio. Tras recibir el alta había continuado la recuperación en su domicilio, pero pocos días después debió regresar al Mater Dei.
Si no se producen modificaciones importantes en su evolución, el próximo parte médico oficial está previsto para este lunes 21 de septiembre.
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