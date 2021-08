La noche de Mirtha: así se vivió el regreso de la diva a la televisión

Mirtha Legrand volvió a la televisión para conducir La Noche de Mirtha. Ya vacunada con dos dosis de Sputnik, la diva se animó a reemplazar a su nieta, Juana Viale, que se encuentra aislada tras viajar a Europa.

A las 21:30 la canción tradicional del programa comenzó a sonar, mientras las cámaras mostraban el estudio adaptado para recibir a la gran protagonista de la noche. “Ya llega Mirtha”, anunciaban las pantallas que son parte de la escenografía, mientras se veía en un primer plano el escritorio que solía utilizar ella.

Viale, que no quiso dejar de estar presente en esta gran noche, grabó desde el hotel en donde se encuentra aislada un emotivo mensaje dedicado a su abuela, el cuál transmitieron antes de que ella ingrese al estudio. “Hola, abuelita linda, ¿cómo estás? Qué nervios, ¿no? Volver a la tele después de un año y medio… Lo primero que me sale decirte es: gracias por estar ahí hoy, porque no era lo organizado ni lo pensado, pero estoy acá haciendo cuarentena y vos amablemente te ofreciste para salir ‘al toro’, como se dice”.

“Se que lo vas a disfrutar, se que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero como sos una profesional de raza se van a encender las luces y vas a brillar como lo sabés hacer”, agregó la actriz. “Quiero decirte que te quiero mucho, que no tengas miedo y que disfrutes cada instante. Te mando todo mi amor y mi energía”, culminó.

Un emotivo video que recopilaba fragmentos de las 53 temporadas del programa sirvió como introducción para el gran ingreso de Legrand al estudio. “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”, anunciaba la locutora mientras la diva ingresaba al piso, acompañada por dos hombres que la escoltaron hasta el escritorio.

Sentada en su escritorio, Legrand agradeció a todos los que le enviaron flores, entre ellos Marcelo Tinelli, Graciela Ocaña, Baby Etchecopar y Roberto Moldavsky, quien iba a asistir como invitado pero finalmente se excusó por cuestiones personales. También nombró a todos los médicos que la atendieron durante la pandemia, aclarando que solo salía para cumplir con los turnos que le correspondían.

