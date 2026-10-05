El Tiempo
Se esperan lluvias y ráfagas para este martes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con precipitaciones desde la mañana.
Bahía Blanca tendrá este martes una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias previstas durante buena parte del día y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada se presentará mayormente nublada, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura cercana a los 11°C.
Durante la mañana comenzarán las lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 9°C y el viento soplará del noreste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Las condiciones se volverán más inestables hacia la tarde, cuando la chance de precipitaciones aumentará al 40-70%. En ese período se alcanzará la máxima prevista para la jornada, de 20°C, mientras que el viento rotará al este y tendrá intensidades de entre 23 y 31 km/h.
El panorama se mantendrá durante la noche, también con una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta unos 16°C y se esperan ráfagas del este de entre 42 y 50 km/h.
Para el miércoles se anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de apenas 15°C. El jueves continuará con registros similares, entre 10°C y 15°C, mientras que el viernes tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 14°C. El sábado será todavía más fresco, con 7°C de mínima y 14°C de máxima, y el domingo se prevén valores de entre 13°C y 15°C.
En Sierra de la Ventana, este martes se espera una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, con cielo mayormente nublado durante la primera parte del día y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h. En Monte Hermoso, en tanto, la mínima será de 9°C y la máxima de 20°C, con lluvias desde la mañana y probabilidades de precipitación de hasta 70% durante la tarde y la noche, acompañadas también por ráfagas de hasta 50 km/h.
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