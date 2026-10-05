Se esperan lluvias y ráfagas para este martes

Bahía Blanca tendrá este martes una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias previstas durante buena parte del día y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada se presentará mayormente nublada, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura cercana a los 11°C.

Durante la mañana comenzarán las lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 9°C y el viento soplará del noreste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Las condiciones se volverán más inestables hacia la tarde, cuando la chance de precipitaciones aumentará al 40-70%. En ese período se alcanzará la máxima prevista para la jornada, de 20°C, mientras que el viento rotará al este y tendrá intensidades de entre 23 y 31 km/h.

El panorama se mantendrá durante la noche, también con una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta unos 16°C y se esperan ráfagas del este de entre 42 y 50 km/h.

Para el miércoles se anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de apenas 15°C. El jueves continuará con registros similares, entre 10°C y 15°C, mientras que el viernes tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 14°C. El sábado será todavía más fresco, con 7°C de mínima y 14°C de máxima, y el domingo se prevén valores de entre 13°C y 15°C.

En Sierra de la Ventana, este martes se espera una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, con cielo mayormente nublado durante la primera parte del día y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, cuando podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h. En Monte Hermoso, en tanto, la mínima será de 9°C y la máxima de 20°C, con lluvias desde la mañana y probabilidades de precipitación de hasta 70% durante la tarde y la noche, acompañadas también por ráfagas de hasta 50 km/h.