Detienen a un hombre acusado de apuñalar a un menor de edad

Un hombre de 20 años quedó detenido durante la madrugada de este lunes luego de que fuera identificado como el autor de una agresión con arma blanca contra un menor de edad en James Harris al 300.

El acusado fue identificado como Nazareno Ezequiel Fri, quien le habría causado heridas a un adolescente de 16 años, según informó el Comando de Patrullas.

El hecho se registró alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el imputado se habría presentado en el domicilio e increpado a su expareja. En esas circunstancias, el menor que es familiar de la joven intervino en su defensa, iniciándose una confrontación física.

Durante el enfrentamiento, Fri habría utilizado un arma blanca para agredir al adolescente, provocándole un corte en el antebrazo izquierdo y una herida cortopunzante en la región lumbar, tras lo cual se retiró del lugar.

La víctima fue asistida inicialmente por personal sanitario y trasladada en ambulancia al Hospital Penna para recibir atención médica. Minutos después del hecho, Fri fue detenido por personal del Comando de Patrullas.

A partir de la evaluación de la gravedad de las lesiones, la causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa. La investigación quedó bajo intervención de la UFIJ N° 5.