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Detuvieron a un hombre acusado de una seguidilla de robos en Villa Rosas y Villa Talleres
Fue durante la madrugada. El sujeto tiene 36 años y era intensamente buscado desde hace un par de meses por cometer ilícitos en distintas viviendas del sector.
Desde la seccional Sexta informaron que se detuvo durante la madrugada de este martes a un hombre de 36 años acusado de cometer una serie de delitos contra viviendas de los barrios Villa Rosas y Villa Talleres desde principios de agosto.
El sospechoso fue identificado como Carlos Alberto Acosta, quien fue detenido alrededor de las 2:40 en la vía pública por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Sexta, luego de tareas de vigilancia encubierta.
Sobre Acosta pesaba una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 3, a pedido de la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara.
De acuerdo con la investigación policial, desde comienzos de agosto el hombre habría protagonizado una seguidilla de hechos, principalmente hurtos. Según se indicó, aprovechaba descuidos de los propietarios o forzaba aberturas para ingresar a las viviendas y sustraer distintos elementos.
El 19 de agosto, efectivos de la Comisaría Sexta habían realizado un allanamiento en el domicilio que ocupaba en Tierra del Fuego y Libertad. En aquella oportunidad, Acosta logró escapar por los techos.
Durante ese procedimiento se secuestraron elementos que habían sido sustraídos de dos viviendas: una ubicada en Maestro Piccioli al 1800, donde el robo se había producido pocas horas antes, y otra situada en la zona de Nueva Provincia y 1810, asaltada el 15 de agosto.
La investigación continuó y el 11 de septiembre Acosta volvió a ser aprehendido luego de la sustracción de elementos de una vivienda de Monteagudo al 2900 y de haber ingresado, según la acusación, en otros dos domicilios de La Pinta al 1100. En esa ocasión intervino personal del Comando de Patrullas y posteriormente recuperó la libertad.
En la causa por la que ahora quedó detenido se le imputan cuatro hechos de hurto, un encubrimiento y dos violaciones de domicilio.
Los investigadores, además, continúan trabajando para determinar si Acosta tuvo participación en otros hechos delictivos ocurridos en el mismo sector de la ciudad.
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