Moria Casán habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Está zafando de todo"

Moria Casán se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei mientras continúa su recuperación de una neumonía bacteriana.

La conductora habló del tema durante su programa en El Trece y buscó llevar tranquilidad sobre la evolución de la histórica figura de la televisión argentina. “Está recuperándose”, señaló al mencionar que Legrand tiene por delante la expectativa de celebrar sus 100 años dentro de cinco meses.

Moria remarcó que la permanencia de Mirtha en el centro de salud responde a la necesidad de mantener controles médicos, especialmente por su edad. “Tiene 99 años, está zafando de todo, tiene unas ganas de vivir esta mujer”, expresó.

Según la información publicada, Legrand había ingresado inicialmente por guardia y permaneció en terapia intensiva. Los médicos lograron identificar la bacteria responsable del cuadro y, tras ajustar el tratamiento, su estado comenzó a mejorar hasta permitir su traslado a una sala común.

Durante el mismo programa, el médico Guillermo Capuya destacó que el ánimo de la conductora también forma parte de su recuperación y mencionó especialmente su deseo de volver a sentarse al frente de su tradicional mesa televisiva.

Mientras tanto, la familia y el entorno de Legrand siguen de cerca su evolución y aguardan un nuevo parte médico que permita conocer cómo continuará el tratamiento y cuándo podría recibir el alta.