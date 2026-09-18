Espectáculos
Mirtha Legrand postergó su regreso a la televisión luego de recibir el alta médica
La conductora continuará recuperándose en su casa tras haber estado internada por un cuadro de bronquitis. Juana Viale volverá a reemplazarla este sábado.
Mirtha Legrand decidió postergar su regreso a la televisión y no grabará esta semana una nueva emisión de La Noche de Mirtha, pese a haber recibido el alta médica días atrás.
La determinación fue adoptada por recomendación de los médicos y de su familia, que consideran conveniente que la histórica conductora continúe con el reposo antes de retomar su actividad habitual.
Legrand había sido internada el pasado 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de bronquitis. Tras permanecer varios días bajo observación y presentar una evolución favorable, recibió el alta el domingo y desde entonces continúa recuperándose en su domicilio.
Aunque tenía intenciones de volver al programa durante esta semana, finalmente se resolvió extender su descanso al menos una semana más.
Ante su ausencia, Juana Viale volverá a ocupar su lugar por cuarta semana consecutiva y estará al frente de la emisión prevista para este sábado 19 de septiembre desde las 21:30.
La mesa tendrá como invitados a Martín Menem, Jésica Bossi, Juana Repetto, Guillermo Pfening y Álvaro Navia.
Desde el entorno de Mirtha señalaron en los últimos días que la conductora evoluciona favorablemente y mantiene las ganas de regresar a su trabajo, aunque por el momento continuará priorizando su recuperación.
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