La columna de la Ubfal: todo sobre la vuelta de Viviana Canosa a la TV

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó como cada mañana todas las novedades del mundo de la farándula, después de un jueves marcado por la presentación de la Selección Argentina de fútbol, que le restó audiencia al prime-time de los canales de aire que, además, hoy verán resentidos sus niveles de audiencia por el fin de semana largo y el turismo.

Aquí, un resumen de la columna en el programa “Vive Cada Día”

“Viviana Canosa habló en su regreso a A24, después de negar todo lo que dijeron los medios sobre su ausencia y mencionó que no siente que nada haya sido en vano, que ya no es la misma. Además, la conductora fue poco clara porque después contó que casi se muere, pero que no fue por Covid, añadiendo que fue la primera vez en la vida que no le importa el que dirán. Y misteriosamente agregó que ella que es tan creyente pensó qué prueba le puso la vida, que ella no podía ayudar a su mamá. Y refirió que fue un viaje al alma que no se permitió en estos 50 años, pero ahora tiene que conectarse consigo porque sino no puede ni con ella ni con los otros. Habló de una descompensación, de una falta de ganas, utilizó la palabra ‘desconche’, contando con el análisis de sus compañeros de mesa. y la anuencia del Dipy en el programa.”.

“En el marco de este fin de semana largo Andy Kusnetzoff prepara su programa PH, podemos hablar con cinco invitados para su punto de encuentro. Allí estará Mauricio Dayub, que brilla en el escenario del Maipo con El equilibrista, a la vez que dirige Inmaduros con Suar y Peretti. Cecilia Roth será otra de las visitas de este sábado y junto a ellos estarán Toto Kirzner y Belén Ludueña, que forma parte del staff de Antonio Laje en América y es la pareja del intendente Jorge Macri. Y completará la lista de invitados Tiago PZK, freestyler argentino, protagonista del filme Cato que se estrena el 14 de octubre“.

“Lamentablemente Fernán Mirás debió ser internado de urgencia en el Sanatorio de los Arcos, al sufrir un aneurisma y ahora está estable en terapia intensiva tras el diagnóstico, la cirugía y la colocación de un stent. Habrá un parte oficial al mediodía. El actor de 52 estaba haciendo las funciones de ART junto a Pablo Echarri y Mike Amigorena y por estas horas Carlos Rottemberg decidió junto a los protagonistas, levantar el espectáculo que dirigieron Ricardo Darín y German Palacios. Fernán estaba paralelamente grabando Diciembre 2001 para Star Plus donde interpreta a Chacho Alvarez. Su último éxito televisivo fue en “Argentina, tierra de amor y venganza” donde popularizó el personaje de Trauman que fue el mejor villano de telenovela, seguramente merecedor de un Martín Fierro. Antes del estreno de ART, Mirás, que también está en la serie de “Maradona, Sueño Bendito” (como Francis Cornejo, el entrenador que descubrió al Diez), estuvo en un programa genial con Jey Mammon”.