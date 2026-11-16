La Dirección Nacional de Arbitraje de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó este lunes un comunicado en el que, en la antesala de los octavos de final del Torneo Clausura, insta a los árbitros a tomar medidas en los casos en que los futbolistas realicen “protestas excesivas” durante los partidos. El aviso de la institución se dio luego de diferentes cuestionamientos arbitrales a lo largo del campeonato y luego de que el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, defendiera el trabajo arbitral.

“Estimados árbitros, nos dirigimos a ustedes para abordar un tema relevante en nuestro fútbol que genera impactos negativos en nuestra investidura”, empieza el comunicado y sigue: “La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario”.

El comunicado, que lleva la firma de Federico Beligoy, director nacional del arbitraje, y Fernando Rapallini, gerente técnico arbitral, añade que la inconducta de los futbolistas ante las decisiones de los jueces “daña y vitupera significativamente la imagen arbitral” y que, por tal motivo, debe ser sancionada. En las últimas horas, Beligoy fue denunciado por lavado de dinero.

“Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro y la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión”, sostuvo.

La AFA detalló que se debe sancionar con tarjeta amarilla cuando no se respeta la zona de capitanes y las infracciones por conducta antideportiva. Mientras que será expulsión cuando se cometan infracciones por exceso verbal.

La dirección de arbitraje también se refirió a las críticas hacia los jueces en las últimas fechas del campeonato y dijo que se detectaron situaciones de sujeciones en las áreas que generaron discusión. Al respecto, en el comunicado afirmaron: “Esas acciones deben ser prevenidas por los árbitros en campo -si es necesario, con la ayuda del VAR- para evitar situaciones mayores”.

En ese sentido, tras el Superclásico, River cuestionó al arbitraje de Nicolás Ramírez y expuso ciertas jugadas que el club consideró que fueron mal cobradas: entre ellas hubo una expulsión a Gonzalo Montiel -que desde el Millonario marcaron que esa jugada no fue sancionada con la misma vara que una infracción de Lautaro Blanco- y una serie de sujeciones en el área de Boca.

“El camino preventivo siempre es la primera opción, pero, ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones por parte de los jugadores, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes”, cerró.

Fuente: Clarín