Este martes comenzarán las Pruebas Aprender 2026, que evaluarán a 692.398 estudiantes de tercer grado de todo el país en Lengua y Matemática. El operativo se desarrollará durante dos jornadas y alcanzará a 20.299 escuelas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales.

En la previa de esta nueva evaluación, los resultados de las pruebas realizadas en 2025 permiten conocer el desempeño de los alumnos de sexto grado de Bahía Blanca y su evolución respecto de 2023 en este tipo de pruebas.

Los datos del muestran una mejora en ambas materias. En Lengua, el 83% de los estudiantes bahienses alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado, mientras que en Matemática ese porcentaje fue del 64,8%. En los dos casos, los resultados locales superaron los promedios de la provincia de Buenos Aires y del conjunto del país.

En Lengua, el 17% de los estudiantes evaluados en 2025 presentó un desempeño básico o por debajo del básico. La cifra representa una mejora respecto de 2023, cuando el 24,1% se encontraba en esos niveles.

De esta manera, la proporción de alumnos con mayores dificultades en Lengua se redujo 7,1 puntos porcentuales en dos años.

Al analizar los resultados de 2025, el 3,4% quedó por debajo del nivel básico, el 13,6% alcanzó el básico, el 44,3% obtuvo un rendimiento satisfactorio y el 38,7% llegó al avanzado.

El desempeño bahiense también resultó superior al de otras jurisdicciones. Mientras que en la ciudad el 83% alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado, en la provincia de Buenos Aires lo hizo el 77,4% y en todo el país, el 76,9%.

En Matemática también hubo una evolución favorable, aunque los indicadores reflejan mayores dificultades.

El 35,2% de los alumnos bahienses quedó en los niveles básico o por debajo del básico, frente al 38,5% registrado en 2023. La reducción fue de 3,3 puntos porcentuales.

En la última evaluación, el 14,5% no alcanzó el nivel básico, el 20,7% se ubicó en el básico, el 42,4% logró un desempeño satisfactorio y el 22,5% llegó al avanzado.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento de este último grupo: los estudiantes con rendimiento avanzado en Matemática pasaron del 16,3% en 2023 al 22,5% en 2025.

La ciudad también obtuvo mejores resultados que los promedios provincial y nacional. En Matemática, el 64,8% de los alumnos bahienses alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, contra el 56,3% de la provincia y el 55% del país.

Cómo serán las Pruebas Aprender 2026

La evaluación de este año estará destinada a estudiantes de tercer grado, a diferencia del operativo de 2025, que alcanzó a alumnos de sexto grado.

La primera jornada, prevista para este martes, estará dedicada a Lengua. El miércoles se evaluarán conocimientos de Matemática y se aplicará un cuestionario de contexto para conocer las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Además, las familias, docentes y directivos responderán preguntas destinadas a relevar distintos aspectos del entorno educativo.

La incorporación de Matemática constituye una de las principales novedades del operativo, ya que en 2024 la evaluación de tercer grado se había concentrado exclusivamente en habilidades lectoras.

Aquella medición nacional reveló que solo el 45% de los alumnos de tercer grado alcanzaba el nivel de alfabetización esperado y que uno de cada 10 chicos no sabía leer.

Las pruebas forman parte del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por el Gobierno nacional y del nuevo calendario de evaluaciones aprobado por el Consejo Federal de Educación.

Los resultados de las evaluaciones de esta semana se conocerán durante el primer semestre de 2027. Según el cronograma aprobado, tercer grado volverá a ser evaluado mediante una prueba muestral en 2028 y otra censal en 2030.