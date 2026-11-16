La Liga Bahiense de Oro disputó este lunes los segundos partidos de los cuartos de final del segundo tramo, con Alem como primer clasificado a semifinales y otras tres series que deberán resolverse en un tercer y decisivo encuentro.

Alem fue el único equipo que consiguió cerrar su llave, al derrotar como local a Napostá por 86 a 76. De esta manera, se impuso por 2 a 0 en la serie y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Por su parte, Liniers derrotó a Estrella por 67 a 55 y consiguió igualar 1 a 1 la serie frente al equipo que había terminado primero en la fase regular. El Chivo logró recuperarse de la derrota inicial y forzó un tercer enfrentamiento.

Otro de los equipos que consiguió mantenerse en competencia fue Villa Mitre, que superó a Bahiense del Norte por 79 a 74. El tricolor aprovechó su localía para emparejar la llave y estirar la definición.

En tanto, Pueyrredón consiguió una victoria como visitante frente a Pacífico por 69 a 65, resultado que también dejó igualada 1 a 1 la serie entre ambos conjuntos.

De esta manera, Alem espera por la definición de los otros tres cruces para conocer a los restantes semifinalistas de la Liga Bahiense de Oro.

En paralelo, Independiente derrotó a Barrio Hospital por 60 a 58 en el segundo encuentro de la serie por la permanencia en la máxima categoría.

El conjunto de calle Italia se recuperó de la derrota por 85 a 81 sufrida en el primer partido y consiguió igualar la llave 1 a 1.

La serie se disputa al mejor de cinco encuentros y tiene mucho en juego: el perdedor descenderá a la Liga Bahiense de Plata, mientras que el ganador deberá disputar la promoción para intentar conservar su lugar en la máxima categoría del básquet local.