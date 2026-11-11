Crece el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevas pericias y restricciones

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo a partir de una denuncia por presuntas lesiones contra una de sus hijas. En diálogo con el programa "Hora Pico", la periodista de espectáculos Laura Ubfal brindó detalles sobre la investigación y las medidas que, según explicó, se adoptaron mientras avanza la causa.

"Es una novela más gigante que otras veces", señaló Ubfal al referirse a la disputa familiar, que volvió a quedar en el centro de la atención mediática.

Según relató, el episodio se habría producido durante el período en el que las menores permanecían bajo el cuidado de su padre. Una de las niñas, de 11 años, habría intentado comunicarse con su madre y posteriormente se produjo una intervención policial.

Ubfal explicó que la denuncia dio lugar a evaluaciones médicas cuyos resultados no habrían sido coincidentes. Mientras que una primera revisión no constató lesiones, una segunda evaluación habría identificado indicios de lesiones físicas y maltrato psicológico.

En ese contexto, señaló que la Justicia dispuso nuevas pericias para esclarecer lo ocurrido y que el futbolista enfrenta restricciones de acercamiento y contacto, pero la situación continúa bajo investigación.

La periodista también se refirió a la incorporación de un nuevo abogado a la defensa de Icardi y dijo que el cambio de estrategia responde a la preocupación por las posibles consecuencias judiciales de las denuncias. "Habrá que ver qué dice la Justicia, por ahora la situación es esa", manifestó Ubfal, quien remarcó que todavía quedan medidas pendientes antes de que se esclarezca lo sucedido.

Durante la entrevista, la especialista también abordó otras novedades del espectáculo. Entre ellas, la eliminación de Julieta Nair Calvo de MasterChef Celebrity, después de un error en la preparación de una empanada. "Me dio una pena. Estaba muy enojada, se le cayó el relleno a la empanada", comentó. Además, consideró que la actriz era una de las mejores participantes y que podría tener posibilidades de regresar en una instancia de repechaje.

Por otro lado, Ubfal informó que Carmen Barbieri recibió el alta médica luego de permanecer internada durante el fin de semana y se encuentra recuperándose en su domicilio.

Finalmente, cuestionó la instalación de un sector VIP para celebridades en las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina. "Por un lado vimos la alegría, la humildad, la gente, la amorosidad; pero por otro lado, el VIP", expresó con tono crítico, al considerar que ese tipo de privilegios contrastan con el espíritu de las celebraciones religiosas.

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