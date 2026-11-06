Hay preocupación por la salud de Jorge Marrale: Moria ensayó con su posible reemplazante

La salud de Jorge Marrale, de 79 años, generó preocupación en el ambiente artístico, luego de conocerse que el actor atraviesa un cuadro de fiebre e infección que pone en duda su participación en las próximas funciones teatrales junto a Moria Casán.

La información fue revelada por la periodista Laura Ubfal durante su columna en el programa Hora Pico, por La Brújula 24, donde explicó que el intérprete continuaba con problemas de salud hasta la noche del jueves. "Lamentablemente, no sé hoy, pero hasta anoche estaba con una infección, con fiebre, con lo cual Moria ya ensayó con otro actor", señaló la especialista en espectáculos.

Según detalló, la producción decidió buscar una alternativa para evitar la suspensión de las funciones, debido a que las entradas ya fueron vendidas y existe la intención de respetar los compromisos con el público.

En ese contexto, Gabo Correa fue convocado como posible reemplazante de Marrale y comenzó a ensayar junto a Moria Casán para estar preparado en caso de que el actor no pueda subir al escenario. "Va a salir al toro hoy, si no vuelve Marrale, que no creo, Gabo Correa, que es un excelente actor", afirmó Ubfal.

La periodista también destacó el compromiso profesional de Moria, quien a sus 80 años se puso a ensayar con su nuevo compañero para garantizar la continuidad del espectáculo.

"Moria Casán estuvo ensayando a sus 80 años con este nuevo actor para poder hacer la función hoy", remarcó.

De todos modos, Ubfal aclaró que no contaba con información precisa sobre el origen de la afección de Marrale, más allá del cuadro de fiebre e infección que había podido confirmar. "No sé exacto qué le pasó. Era todo lo que pudimos averiguar", explicó.

Por el momento, la participación del reconocido intérprete en las próximas funciones permanece supeditada a su evolución, mientras el equipo teatral se prepara para continuar con las presentaciones en caso de que sea necesario reemplazarlo.

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