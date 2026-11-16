Destacada A
Estudiar en Bahía: canasta universitaria subió el 34% en el último año
El incremento es superior a la inflación promedio de la ciudad al cierre de octubre.
La canasta que mide el costo mensual de vivir en Bahía Blanca y estudiar en la Universidad Nacional del Sur (UNS) para estudiantes procedentes de la región registró al cierre de octubre un alza del 34% respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con el relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).
El valor del conjunto de bienes y servicios que componen el indicador se ubicó en el décimo mes del año en $1.179.487, una suba mensual del 2,2%.
Tanto el alza mensual como la interanual se ubicaron por encima de las respectivas tasas de inflación general de la ciudad.
Los rubros que experimentaron las mayores alzas fueron frutas y verduras (7,4%), servicios básicos (6,3%), artículos de limpieza (5,2%), higiene personal (4,2%), bebidas alcohólicas (3,7%) e infusiones (3,5%).
Estudiar en Bahía: canasta universitaria subió el 34% en el último año
La visita de León XIV: cuánto invirtió la Provincia y cuál fue el impacto económico
La AUH y la Tarjeta Alimentar aumentan en diciembre: cuáles son los nuevos montos
Video: le lanzaron un rosario al Papa y lo golpeó en la cara
Se presentó en Bahía el proyecto sobre las apuestas en línea: "La idea es regular todo el sistema"
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
Bahía recordó a víctimas de incidentes de tránsito con un emotivo homenaje en la Plaza Rivadavia
-
Deportes15 horas ago
Escándalo tras la hazaña de Huracán: ocho detenidos, una policía herida y destrozos en los vestuarios
-
Deportes13 horas ago
"Las bombas de humo que arrojaron desde afuera pudieron incendiar el césped sintético"
-
Indiscreta13 horas ago
Cierra un histórico canal de TV
-
El Tiempo16 horas ago
Calor e inestabilidad para el comienzo de la semana en la ciudad y la región
-
Deportes24 horas ago
Huracán goleó 5 a 1 a Ferro en el Boulevard y logró la clasificación heroica a la final
-
Noticias B12 horas ago
Para Caputo, los "mejores 18 meses" no llegaron por shock externo y temor a que vuelva el kirchnerismo
-
Noticias B16 horas ago
El Senado busca aprobar la nueva ley de Discapacidad con respaldo de todo el arco político