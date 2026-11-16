La canasta que mide el costo mensual de vivir en Bahía Blanca y estudiar en la Universidad Nacional del Sur (UNS) para estudiantes procedentes de la región registró al cierre de octubre un alza del 34% respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con el relevamiento del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

El valor del conjunto de bienes y servicios que componen el indicador se ubicó en el décimo mes del año en $1.179.487, una suba mensual del 2,2%.

Tanto el alza mensual como la interanual se ubicaron por encima de las respectivas tasas de inflación general de la ciudad.

Los rubros que experimentaron las mayores alzas fueron frutas y verduras (7,4%), servicios básicos (6,3%), artículos de limpieza (5,2%), higiene personal (4,2%), bebidas alcohólicas (3,7%) e infusiones (3,5%).