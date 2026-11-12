Incertidumbre en América TV: la venta de una productora pone en duda el futuro de varios programas

El futuro de varios programas de América TV atraviesa un período de incertidumbre a raíz de los movimientos empresariales que involucran a Mandarina, la productora responsable de algunos de los principales ciclos de la señal.

En diálogo con La Brújula 24, la periodista de espectáculos Laura Ubfal explicó que la venta de la empresa abrió una etapa de negociaciones que todavía no tiene definiciones concretas y que podría modificar el esquema de producción de distintos programas.

"La que se vendió es Mandarina, que involucra el programa de Ángel, de Mariana, de Yanina y la producción del programa de Beto", señaló, en referencia a los ciclos conducidos por Ángel de Brito, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre y Beto Casella.

La periodista aclaró que, en el caso de Casella, existe una diferencia importante: el conductor pertenece a América, pero su programa depende de la productora. Por ese motivo, necesita resolver quién se encargará de la producción durante la próxima temporada.

En ese contexto, mencionó que el conductor mantuvo conversaciones con Martín Kweller, de Kuarzo, aunque todavía no existe una resolución sobre el futuro del ciclo. "Beto está contento con la producción que le puso Mandarina, porque le está yendo muy bien. Al principio le costó y ahora le está yendo muy bien", destacó.

De todas maneras, Ubfal llevó tranquilidad respecto de lo que resta del año. "De acá a fin de año va a seguir todo igual en América. No hay movidas. Siguen los programas normales, todo esto es enero de 2027", aseguró.

Las modificaciones, en caso de concretarse, comenzarían a reflejarse durante los primeros meses del próximo año, cuando algunos programas retomen sus emisiones entre febrero y marzo. "No es tan sencilla la negociación", reconoció la periodista, quien también advirtió que los movimientos podrían alcanzar a los contenidos de streaming vinculados con la productora.

Por otra parte, Ubfal repasó los números de audiencia de la televisión abierta y destacó el rendimiento de MasterChef, conducido por Wanda Nara, que alcanzó los 13,4 puntos de rating.

También mencionó los buenos resultados de Pasapalabra, con 8,3 puntos, y de Avenida Brasil, con 7,6, mientras que LAM consiguió 4 puntos con el regreso de Ángel de Brito, superando por una unidad a Bendita.

Finalmente, la periodista se refirió a la entrega de los Martín Fierro del Cable, prevista para este jueves, y a las próximas ceremonias que organiza APTRA, entre ellas la de Uruguay, programada para el 20 de noviembre.

En medio de ese panorama, la atención de buena parte de la industria televisiva está puesta en las negociaciones empresariales que determinarán cómo se reorganizarán algunos de los programas más importantes de América TV durante 2027.

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