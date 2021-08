“Las imágenes que trasmitió el Presidente no son favorables para que la gente cumpla los protocolos”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Jouglard, habló esta mañana sobre la reciente habilitación para eventos de hasta mil personas. Pero eso no fue todo, el festejo de cumpleaños de la Primera Dama en Olivos, también tuvo una mención.

“La Provincia anunció medidas como cada semana y salió el protocolo de actividades de hasta mil personas, para que la gente que tiene pensado algún evento de estas características pueda empezar a programarlo. El mismo contempla algunas medidas básicas, en general de higiene, que todos ya sabemos y tienen que ver con el uso de tapabocas y mantener la distancia, que haya una persona cada cuatro metros cuadrados y que se usen elementos de venta anticipada y programación de los ingresos para que no haya aglomeraciones”, comentó en rueda de prensa.

“Por otra parte, tratar por medio de divisiones que los grupos que asisten no sean mayores a seis personas”, indicó el funcionario local. Y refirió que la medida se aplica para “recitales o algunos eventos sociales que venían postergados, como encuentros religiosos o grupos de scouts. No se diferencia si el lugar es abierto o cerrado, lo que pide son mecanismos de ventilación”.

Restricción a las actividades a partir de las 3 AM. “Por ahora existe la posibilidad de que los municipios analicen esa situación, nosotros lo haremos este fin de semana, porque entendemos que el cierre a esa hora genera clandestinidad, y lo que no queremos más es que la juventud lo haga en ese marco. Buscamos que las cosas se puedan desarrollar con normalidad y que la actividad nocturna no se convierta en algo clandestino”.

Fiesta en Olivos. “Las imágenes que trasmitió el Presidente no fueron favorables para que la gente los protocolos. Seguir exigiendo que respeten normas es bastante complejo, nosotros estamos trabajando en el control pero pasa que cuando nos retiramos, a veces se dan ciertos incumplimientos, es muy grande la ciudad”.