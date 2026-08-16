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Nonagonal: Olimpo y Villa Mitre sumaron de a uno en la cuarta fecha
El aurinegro igualó 1 a 1 ante Argentino de Monte Maíz, mientras que el tricolor terminó 0 a 0 frente a Alvarado.
Después del clásico que quedó en manos de Olimpo, los dos representantes bahienses volvieron a enfocarse este domingo en el Nonagonal del Torneo Federal A. Por la cuarta fecha de la Zona B, el aurinegro empató 1 a 1 en Córdoba y Villa Mitre igualó sin goles en El Fortín.
El equipo dirigido por Carlos Mungo, que llegaba fortalecido tras imponerse 2 a 0 en el clásico, rescató un punto frente a Argentino de Monte Maíz.
El local golpeó apenas comenzó el segundo tiempo. A los 5 minutos del complemento, Ignacio Blangetti apareció para poner el 1 a 0 y obligar al conjunto bahiense a ir en busca de la recuperación. La respuesta de Olimpo llegó a los 19 minutos, cuando Cristian Ibarra marcó el empate definitivo.
En El Fortín, Villa Mitre tampoco pudo quedarse con los tres puntos. El equipo de Diego Cochas igualó 0 a 0 ante Alvarado de Mar del Plata y sumó de a uno después del golpe sufrido en el clásico del miércoles.
En otros resultados de la jornada, Kimberley derrotó 3 a 1 a Cipolletti, mientras que Huracán Las Heras superó 1 a 0 a Juventud Antoniana.
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