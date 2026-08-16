Fentanilo contaminado: una falla en una manguera habría provocado la tragedia

Una falla que habría durado menos de cinco segundos aparece ahora en el centro de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años. La hipótesis judicial apunta a la desconexión de una pequeña manguera en la planta del laboratorio Ramallo como el momento en que una bacteria pudo ingresar al circuito de producción. Hasta el momento, la causa contabiliza 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en distintos puntos del país.

El episodio se habría producido en una etapa especialmente sensible del proceso, cuando el fentanilo en polvo es disuelto en agua esterilizada antes de ser colocado en ampollas. Según los peritajes incorporados al expediente, una manguera de acero quirúrgico que trasladaba la preparación hacia el sector de llenado se desconectó y quedó expuesta al aire del ambiente. En una fabricación que exige condiciones de esterilidad extrema, unos pocos segundos habrían sido suficientes para generar el riesgo.

El foco de los investigadores está puesto, sin embargo, en lo que ocurrió después. Los protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación establecen que ante una situación de esas características debe frenarse inmediatamente la producción, higienizarse el área y descartarse el producto comprometido. La Justicia sospecha que eso no ocurrió: los trabajadores habrían vuelto a conectar la manguera y continuado con el proceso, completando otros tres lotes que posteriormente llegaron al mercado.

Los teléfonos secuestrados durante la investigación sumaron elementos a esa teoría. En conversaciones atribuidas a empleados vinculados al control de calidad aparecen referencias directas al incidente y al estado del medicamento. En uno de los mensajes se menciona expresamente la manguera desconectada y, en otros intercambios, los propios trabajadores habrían advertido que el producto estaba fuertemente contaminado y que se solicitaron nuevas muestras cuando el lote ya había sido comercializado.

La fiscal Laura Rotela también puso la lupa sobre las advertencias que habría recibido previamente el laboratorio por falencias en los procesos de elaboración. La acusación sostiene que, pese a esas señales, no se habrían tomado las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud pública. Tras conocerse las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata, HLB habría intentado además volver a esterilizar algunas ampollas mediante un tratamiento térmico a 107 grados, un procedimiento que los especialistas investigan por su posible impacto sobre la efectividad analgésica del medicamento.

La causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y mantiene detenidos a responsables de la firma, mientras que también fueron imputadas exfuncionarias de la Anmat y el Iname. La Fiscalía investiga, además, una presunta maniobra posterior destinada a eliminar rastros de lo ocurrido, que habría incluido la destrucción de documentación y registros vinculados con la fabricación.

Con información de MDZ