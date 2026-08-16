Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual

El Día del Niño no alcanzó para torcer la tendencia de un consumo que sigue mostrando cautela. Las ventas minoristas vinculadas a la celebración cayeron 2,5% frente al año pasado, medidas a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los comercios intentaron darle pelea al escenario con descuentos, cuotas y beneficios especiales, aunque la respuesta fue moderada. El 81,2% de los locales aplicó algún tipo de promoción, una proporción incluso menor a la registrada en 2025. La financiación con tarjeta fue la herramienta más utilizada, presente en el 55,3% de los negocios, seguida por los descuentos por pago en efectivo, que alcanzaron al 46,2%.

Pese a ese despliegue, los consumidores siguieron mirando el bolsillo antes de decidir una compra. Según CAME, el interés se concentró principalmente en operaciones de menor valor y el gasto se volvió cada vez más selectivo. En ese contexto, la fecha aportó algo de movimiento y permitió renovar stock, pero no produjo el salto que muchos comerciantes esperaban.

El ticket promedio llegó a $45.892, por encima de los $33.736 registrados en la edición anterior. Sin embargo, una vez descontado el efecto de la inflación, la mejora real fue de apenas 0,8%. En otras palabras, se gastaron más pesos por compra, pero eso no se tradujo en un crecimiento significativo del volumen vendido.

El balance entre los comerciantes también dejó sensaciones divididas. El 43,6% aseguró haber cumplido las metas previstas para la fecha, mientras que el 41,7% terminó por debajo de sus expectativas. Dentro de ese último grupo, un 38,1% calificó el resultado como peor de lo proyectado y otro 3,6% directamente como mucho peor.

Solo el 14,7% de los negocios consiguió superar sus previsiones. Un 12,7% registró ventas algo mejores a las esperadas y apenas el 2% tuvo un desempeño ampliamente superior. El dato confirma que, incluso en una de las fechas comerciales más importantes del calendario, el margen para gastar continúa siendo acotado.