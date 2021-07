La esperanza de Mirtha con Mar del Plata y la noticia de Suar

La gente la estaba esperando y ella no podía faltar. Como cada día, la columna de Laura Ubfal.

En el programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24, la especialista en espectáculos recordó que "en la medición de anoche -rating- , en los primeros cinco lugares no entra Canal 13 y es un poco preocupante".

Pero fue únicamente el principio.

Adrián Suar y la noticia más esperada

"No es frecuente que lo haga, pero estuvo bueno que Adrián Suar decidiera responder a sus seguidores de Instagram todo lo que quisieran saber sobre su vida y su trabajo. Así contestó tanto sobre qué se siente ser chueco y con humor dijo que 'no sé que se siente ser de otra manera, la chuequera me acompaña de toda la vida'", contó la profesional.

Y agregó que también habló de sus ganas de hacer el personaje que le falta, el de villano.

"Suar tambien dijo que volverá al cine, para hacer “una de acción” y le dio la noticia más esperada a los fans de “Argentina, tierra de amor y venganza”, porque afirmó que “ATAV” volverá en el 2022.

Tinelli buscó y encontró a Tito y Jony

Venía con números bajos y un enfrentamiento con “MasterChef Celebrity” que no le daba tregua en sus finales, pero ahora que terminó el reality y que empezó “La Voz Argentina”, Tinelli buscó darle una vuelta de tuerca al estilo de su rival y fue por las historias de vida y una competencia de folklore. Y el personaje que le permitió subir en el rating en la noche de martes fue el bailarín que acompaña a Viviana Saccone, el malambista Tito Díaz.

También Jony Lazarte tuvo su reencuentro virtual con su abuela y los comentarios en las redes valoraron las performances de los bailarines, a sus seres queridos, y la más comentada fue Pampita porque no paró de llorar emocionada.

Mirtha Legrand esperanzada con Mar del Plata

Siempre que pudo hizo temporada con sus almuerzos en Mar del Plata; le encanta instalarse en la ciudad, salir con sus amigos, ir al teatro, a cenar y fue una de las difusoras permanentes de La Feliz. Y ahora Mirtha apoya con todo la gran movida que está haciendo Carlos Rottemberg para promocionar la ciudad como la “Primera Gran Vidriera Nacional Post Pandemia”.

“Amo profundamente a esa ciudad desde que éramos chiquitos e íbamos con nuestros padres al Hotel Nogaro donde esta el Teatro Atlas”, le recordó al empresario y agregó “muy lindo Carlitos, todo lo que sea para ayudar a Mar del Plata estoy siempre dispuesta“.

“Qué maravilla de ciudad, cuidémosla!!", agregó Mirtha y cerró diciendo que “la maravillosa Mar del Plata merece ser amada, idolatrada, es tanto lo que nos ofrece”.

