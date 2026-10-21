Espectáculos
Maru Botana enfrentó las críticas por sus degustaciones en MasterChef y se defendió
La chef respondió a los cuestionamientos por su manera de probar los platos en el reality de Telefe y explicó por qué no necesita comer grandes porciones para evaluar las preparaciones.
Maru Botana rompió el silencio en medio de la polémica por su desempeño como jurado de MasterChef Celebrity. Después de que varias de sus degustaciones se volvieran virales y despertaran una catarata de comentarios en las redes sociales, la chef respondió a las críticas y explicó por qué suele probar pequeñas cantidades de los platos de los participantes.
Consultada en Sálvese Quien Pueda por los memes y videos que circulan sobre sus devoluciones en el programa conducido por Wanda Nara, Maru se mostró ajena a la controversia y aseguró que no está pendiente de lo que se dice sobre ella: “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones”, respondió, sin darle demasiada importancia a los cuestionamientos.
Sin embargo, ante la insistencia sobre una escena que generó comentarios, en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa, la cocinera fue contundente al explicar su manera de comer: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.
“Hace más de treinta años que cocino”, sostuvo la jurado, al defender su criterio gastronómico frente a los cuestionamientos del público. Y cerró, firme con su postura: “Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.
Fuente: Ciudad Magazine
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