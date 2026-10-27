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Lo detuvieron dos veces en menos de un mes por robos a autos
El hombre, de 43 años, había sido arrestado a fines de septiembre por sustraer pertenencias de un vehículo. El domingo volvió a ser capturado tras romper la ventanilla de otro auto e intentar escapar en moto.
Un hombre de 43 años fue detenido dos veces en menos de un mes por hechos vinculados con robos a vehículos estacionados en la vía pública, pero en ambas oportunidades recuperó la libertad a los pocos días.
Se trata de Hugo Gabriel Basualdo, quien fue arrestado por última vez el pasado domingo, luego de intentar sustraer elementos de un auto estacionado en la intersección de Villarino y Teniente Farías.
Según informaron fuentes policiales, el sospechoso rompió una ventanilla del vehículo, pero fue sorprendido por el damnificado cuando intentaba concretar el robo.
Basualdo trató de escapar a bordo de una motocicleta, aunque durante la huida chocó contra un vehículo estacionado. Finalmente, fue retenido hasta la llegada de los efectivos policiales, que lo trasladaron por los delitos de tentativa de robo y daño.
Pese a la nueva detención, recuperó la libertad el lunes, apenas un día después del episodio. En esta oportunidad intervino la Fiscalía Nº 15.
El antecedente más reciente se remonta al 29 de septiembre, cuando personal del Comando de Patrullas lo interceptó en la esquina de Roca y Richieri, siguiendo indicaciones del Centro Único de Monitoreo (CEUM).
En aquella ocasión, Basualdo había sustraído pertenencias de un rodado estacionado en calle Holdich al 800. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad municipales y los policías recuperaron los elementos robados.
Durante ese mismo procedimiento también fue detenido un adolescente de 17 años que llevaba un bolso con una pistola Bersa calibre 9 milímetros, 61 envoltorios de cocaína y $420.000 en efectivo.
Según se indicó, el arma había sido robada días antes del interior del auto de un efectivo de la fuerza, estacionado en Viamonte al 1800.
Tras las actuaciones correspondientes, el menor fue restituido a su familia, mientras que Basualdo recuperó la libertad el 1 de octubre, dos días después de su detención.
Las fuentes policiales informaron, además, que el hombre estaba vinculado a otros dos robos cometidos contra rodados estacionados en la vía pública, en investigaciones que tramitaban ante la Fiscalía Nº 7.
De esta manera, Basualdo fue detenido el 29 de septiembre y el 25 de octubre, pero quedó nuevamente en libertad el 1 y el 26 de octubre, respectivamente, en dos causas judiciales vinculadas con delitos contra la propiedad.
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