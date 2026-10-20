Escándalo en la TV Pública: una figura se quedó sin programa y se enteró por una foto

Una nueva polémica sacude a la televisión argentina a pocos días del estreno de un programa en la TV Pública. La protagonista es Nai Aguada, quien afirma que había sido convocada para integrar el equipo de un nuevo ciclo matutino, pero terminó quedándose afuera y se enteró de una manera inesperada.

La situación fue revelada por Laura Ubfal durante su habitual columna de espectáculos en el programa "Hora Pico", por La Brújula 24, donde contó que mantuvo una conversación con la conductora y que estaba muy enojada por lo sucedido.

Según explicó la periodista, Aguada iba a participar de Mañaneros, el programa que debutará el próximo 2 de noviembre por Canal 7, con la conducción de Tucu López y Jimena Cyrulnik. "Le habían dicho que iba a estar y de repente apareció Andrea Bisso y le sacaron un poco el lugar. Eso es lo que dice ella, obvio", relató Ubfal.

La participación de Aguada, de acuerdo con lo que le habían comunicado, estaría vinculada a una columna de cocina. Sin embargo, cuando se difundieron las fotografías promocionales del programa, descubrió que no estaba incluida en el equipo. "Le habían prometido que iba a hacer una columna de cocina, pero lo que digo es que después ves las fotos y no estás", comentó la periodista, quien confirmó que Aguada finalmente se quedó sin lugar en el proyecto.

MasterChef mantiene sus buenos números y Popstars apuesta al negocio musical

Otro de los temas abordados fue el presente de los programas de entretenimiento. Ubfal confirmó la eliminación de Leandro Moreno Beltrán de MasterChef y destacó que el reality consiguió 12,5 puntos de rating. "Muy buen número, están contentos con el programa, así que todo bien, avanza bien", señaló.

Distinta es la situación de Popstars, que no logra posicionarse entre los cinco programas más vistos de la televisión, aunque mantiene mediciones de entre 7 y 8 puntos.

La periodista descartó que esos números representen necesariamente un fracaso, al explicar que el formato también contempla importantes ingresos comerciales vinculados con la industria discográfica y las presentaciones musicales. "Los negocios de la tele hay que saberlos hacer, con las discográficas y con las presencias y con todo lo demás", sostuvo.

Además, adelantó que el proyecto tiene prevista la formación definitiva de la banda y posteriores presentaciones en el teatro Gran Rex.

Moria Casán fue homenajeada y Fernando Dente arrasó en los premios al teatro

La entrega de los premios ACE también ocupó un lugar importante en la columna. Ubfal destacó especialmente el reconocimiento a Moria Casán por su trayectoria artística. "La gran homenajeada fue Moria. Hizo una performance arriba del escenario que solo ella", aseguró.

La periodista remarcó que la actriz continúa mostrando una gran vitalidad a sus 80 años y contó que no habrá una segunda temporada de la serie sobre su vida.

Por otra parte, Fernando Dente fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia. Recibió el premio como mejor actor de comedia musical por Company y también fue distinguido por su trabajo como director.

Ubfal adelantó que el artista prepara una nueva producción de Amor sin barreras para el próximo año, por lo que comenzarán las audiciones para conformar el elenco.

La ceremonia también estuvo atravesada por discursos de artistas en defensa de la cultura, la ficción nacional y la actividad teatral.

La incertidumbre por el show de Tini Stoessel en Miami

La suspensión de una presentación de Tini Stoessel en Miami fue otro de los temas de la conversación. Ubfal explicó que la cantante publicó un comunicado en el que atribuyó la cancelación a graves problemas técnicos, aunque señaló que todavía no se conocen los motivos específicos de lo ocurrido.

"Solamente ella subió el comunicado diciendo que todo lo técnico era un desastre y por eso no se pudo hacer. Pero lo que no se sabe es por qué", afirmó.

La situación se produce en medio de versiones sobre conflictos familiares que involucran al entorno de la cantante. Según la periodista, algunos fanáticos manifestaron su enojo en redes sociales e incluso plantearon la posibilidad de realizar una protesta el viernes.

El recuerdo de Antonio Grimau

La columna también estuvo marcada por la tristeza ante la muerte del actor Antonio Grimau, ocurrida a los 82 años.

Ubfal, quien lo conoció personalmente, lo recordó como un artista de enorme trayectoria y especialmente querido por sus compañeros. "Un gran actor, un tipo muy querido, amoroso. Una carrera inmensa", expresó.

La periodista repasó su participación en obras como Los invertidos, su extensa trayectoria en telenovelas y sus trabajos en teatro, cine y televisión.

También señaló que Grimau padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que había permanecido internado durante tres días antes de su fallecimiento.

Un programa bahiense, entre los nominados al Martín Fierro Federal

Sobre el final de la columna hubo espacio para una noticia vinculada directamente con Bahía Blanca: la nominación de Amo Viajar, programa de La Brújula 24, a los premios Martín Fierro Federal.

Ubfal contó que había conversado con Martín (Noir), integrante del ciclo, y recordó que la ceremonia de premiación se realizará el próximo 31 de octubre en San Luis.

La periodista también adelantó que Pamela David será una de sus entrevistadas y que la conductora está incursionando en nuevos proyectos de ficción y producción audiovisual, entre ellos una novela vertical.

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