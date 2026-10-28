Espectáculos
Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity
El reality que conduce Wanda Nara dejó afuera a otro famoso de los 24 convocados inicialmente.
Este martes, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡11 participantes! en la nueva Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, una de ellos dejó el certamen por no cumplir con el objetivo: Alejandro Lerner.
En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.
Mike Amigorena, Julieta Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, China Ansa y Elizabeth “La Negra” Vernaci se jugaron la continuidad en el certamen.
La gala comenzó con un mini recital de Alejandro Lerner, que repasó algunos de sus más grandes éxitos con coros de los participantes y de la propia Wanda, ganadora del Martín Fierro de la Música por “Mejor tema viral”.
Tras este interludio musical, Damián Betular descubrió una placa donde reposaba un magnífico león pie. “Esta tarta tiene una masa sablee, un curd de limón y merengue. Hoy queremos que repliquen la tarta, pero en un tamaño más chico”, pidió Maru Botana, mientras Germán Martitegui estableció un plazo de 60 minutos para cumplir con la tarea.
Tras una ardua competencia, el jurado llamó a Alejandro Lerner, Juli Poggio y Grego Rosello para anunciarles que solo la modelo estaba “aprobada”. En el tramo final, Germán Martitegui anunció que era el elegido para dejar el certamen era el legendario cantante.
Fuente: Ciudad Magazine
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